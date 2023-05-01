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Bedava doğal gaz için EPDK Başkanı'ndan açıklama: Vatandaşın tereddütü olmasın

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#Doğal Gaz#EPDK#Bedava
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 11:13

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz "Bedava doğal gaz ve akabinde yapılacak indirim ile ilgili vatandaşlarımızın herhangi bir tereddüdü olmasın. Tahsil edilen faturalar varsa iptal edilecek ve vatandaşlarımıza iade edilecek" dedi.

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EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz "Bedava doğal gaz ve akabinde yapılacak indirim ile ilgili vatandaşlarımızın herhangi bir tereddüdü olmasın. Usul ve esasları belirledik. Dağıtım şirketleri ile görüştük gerekli yazıyı gönderdik. Kesinlikle hiçbir tüketicimizin hakkı zayi olmayacak. Tahsil edilen faturalar varsa iptal edilecek ve vatandaşlarımıza iade edilecek. Ön ödemeli sayaç kullanıcıları da uygulamadan yararlanacak. Bir aylık tüketimi tespit edilecek ve akabindeki ay o miktarda doğal gaz vatandaşımızın kartına ücretsiz yüklenecek" dedi.

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RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filyos doğal gaz İşleme Tesisi'nde, 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde açıkladığı, konutlarda '1 ay ücretsiz, 1 yıl boyunca ise indirimli olacak' müjdesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24/04/2023 tarihinden 31/05/2023 tarihine kadar olan faturalarının tamamı ve 01/05/2024 tarihine kadar gelecek olan sonraki faturalarının 25 metre küpe kadar olan doğalgaz faturaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesi tarafından karşılanacak.

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#Doğal Gaz#EPDK#Bedava

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