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Ücretsiz doğal gazda detaylar belli oldu

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#Doğal Gaz#Ücretsiz#Resmi Gazete
Ücretsiz doğal gazda detaylar belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 06:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konutlarda ’ücretsiz gaz müjdesi’ Resmi Gazetede yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde, 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde açıkladığı, konutlarda '1 ay ücretsiz, 1 yıl boyunca ise indirimli olacak' müjdesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24/04/2023 tarihinden 31/05/2023 tarihine kadar olan faturalarının tamamı ve 01/05/2024 tarihine kadar gelecek olan sonraki faturalarının 25 metre küpe kadar olan doğalgaz faturaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesi tarafından karşılanacak.

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#Doğal Gaz#Ücretsiz#Resmi Gazete

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