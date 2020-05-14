Eve kumar baskını; merdiven boşluğunda saklanırken yakalandılar
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek evde kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 16 bin lira ceza uygulandı.
Çerkezköy'ün İstasyon Mahallesi'nde bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, evde kumar oynadıkları tespit edilen ev sahibi S.K. ile merdiven boşluğuna saklanan 4 kişi yakalandı.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynayan kişilere toplam 16 bin lira ceza uygulandı.
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