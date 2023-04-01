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Eve dönen 12 eser sergide

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#Tarihi Eser#Antalya Müzesi#ABD
Eve dönen 12 eser sergide
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2023 07:00

Türkiye'den kaçırılan Bubon Antik Kenti kökenli Septimius Severus Heykeli, Perge kökenli 2 heykel başı, Çatalhöyük kökenli ana tanrıça gibi bazıları M.Ö. 6'ncı bin yıla tarihlenen toplam 12 eser, ABD'den iade sonrası Antalya Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

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Yıllar önce Türkiye'nin çeşitli illerinden yurtdışına kaçırılan ve ABD'den iadesi sağlanan 12 eser için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, bakanlık üst düzey yetkilileri ve birçok davetlinin katılımıyla Antalya Arkeoloji Müzesi'nde tören yapıldı. Müzede özel bir bölüm oluşturulan 12 eser, törenin ardından sergilenmeye açıldı.

Eve dönen 12 eser sergide


TAVİZSİZ POLİTİKA

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, kültür varlıklarının korunmasıyla ilgili tavizsiz politikayı devam ettirdiklerini söyledi. Bakan Ersoy, “Bugün burada bu stratejimizin önemli bir boyutu olan 'kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele' alanında sağladığımız çok önemli bir başarı vesilesiyle toplandık. Ülkemizin farklı bölgelerinden kaçak kazılar yoluyla elde edilen, yasa dışı yurtdışına kaçırılan ve ABD'de tespit edilerek el konulan kültür varlıklarımızdan 12'sinin daha iadesini sağlamış olduk" dedi.

Eve dönen 12 eser sergide


FLAKE: BÜYÜK KEYİF ALDIM

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ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne kültürel varlıkların kaçakçılığında yaptığı mücadele için teşekkür ederek, “Kültür varlıklarının ülkeye geri döndürülmesinden açıkçası bir büyükelçi olarak çok büyük keyif aldım. Yıllar sonra burada, ait oldukları yerdeler” dedi.

İADE EDİLEN 12 ESER

Bronz Septimus Severus heykeli, Perge kökenli Tetrarkh heykel başı (2 adet), bronz rahip başı, pişmiş toprak vazo, Boubon Antik Kenti kökenli bronz kol, Muğla Milas Hydai Antik Kenti kökenli vazo, Roma dönemi askeri diploma, bronz boğa arabası modeli, Kiliya idolü, Çatalhöyük kökenli taş heykelcik (ana tanrıça), Hacılar ana tanrıça heykelciği.

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#Tarihi Eser#Antalya Müzesi#ABD

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