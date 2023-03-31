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Evde ölü bulunan anne ve çocuğu toprağa verildi

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#İstanbul#Ümraniye#Merve Erten
Evde ölü bulunan anne ve çocuğu toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 17:58

Ümraniye'de dün akşam saatlerinde evde ölü bulunan anne ve 3 yaşındaki oğlu gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.

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Olay, dün saat 19.00 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi. Merve ve Muhsin Erten çifti 3 yaşındaki oğullarıyla birlikte 9 katlı binanın 3. katında yaşıyordu. İşten dönen Muhsin Erten, eve girdiğinde 3 yaşındaki oğlu ve 30 yaşındaki eşi Merve Erten'in cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Merve Erten ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde ölü bulunan anne ve çocuğu toprağa verildi

3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürüldüğü belirlenirken Merve Erten'in cansız bedeni ise kalorifer borusuna asılı olarak bulundu. Polisin, Merve Erten'in oğlunu boğarak öldürdükten sonra intihar etmiş olma ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

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Evde ölü bulunan anne ve çocuğu toprağa verildi

Anne Merve Erten'in ve oğlunun cenazeleri bugün Çekmeköy Taşdelen Fatma Talip Cami'ne getirildi. Cenazeye çok sayıda aile yakını katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, anne ve 3 yaşındaki oğlunun cenazeleri Ekşioğlu Mezarlığına defnedildi.

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#İstanbul#Ümraniye#Merve Erten

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