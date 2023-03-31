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İstanbul'da kahreden olay! Anne ve 3 yaşındaki çocuğu evde ölü bulundu

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#İstanbul#Ümraniye#Muhsin Erten
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 11:03

Ümraniye'de işten eve dönen Muhsin Erten, eşinin ve oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. 3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürüldüğü belirlenirken eşi Merve Erten'in cansız bedeni ise kalorifer borusuna asılı olarak bulundu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor

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Olay, dün saat 19.00 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi. Merve ve Muhsin Erten çifti 3 yaşındaki oğullarıyla birlikte 9 katlı binanın 3. katında yaşıyordu.

İstanbulda kahreden olay Anne ve 3 yaşındaki çocuğu evde ölü bulundu

İşten dönen Muhsin Erten, eve girdiğinde 3 yaşındaki oğlu ve 30 yaşındaki eşi Merve Erten'in cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbulda kahreden olay Anne ve 3 yaşındaki çocuğu evde ölü bulundu

Sağlık ekipleri, yaptığı incemede Merve Erten ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. 3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürüldüğü belirlenirken Merve Erten'in cansız bedeni ise kalorifer borusuna asılı olarak bulundu. Polis, Merve Erten'in oğlunu boğarak öldürdükten sonra intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruyor.

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İstanbulda kahreden olay Anne ve 3 yaşındaki çocuğu evde ölü bulundu

Olayı duyan aile yakınları çiftin yaşadığı eve akın etti. Aile yakınlarının bazılarının sinir krizi geçirdiği görüldü.

İstanbulda kahreden olay Anne ve 3 yaşındaki çocuğu evde ölü bulundu

ANNE VE OĞLUNUN CENAZELERİ ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından anne ve oğlunun cansız bedeni kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, bina görevlisinin, genç kadını ve oğlunu en son, öğle saatlerinde bahçede dolaşırken gördüğünü söylediği öğrenildi.

İstanbulda kahreden olay Anne ve 3 yaşındaki çocuğu evde ölü bulundu

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#İstanbul#Ümraniye#Muhsin Erten

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