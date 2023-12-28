Evcil hayvanlar bu platformda sosyalleşecek

Haberin Devamı

Pandemi sürecinde Sırbistan’a giden Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü öğrencisi Ömer Çakır, Türkiye’ye aklında yeni bir uygulama fikriyle döndü. Sırbistan’da kaldığı sürede köpekler vakit geçiren Çakır, evcil hayvanların sosyalleşmesini sağlayacak yeni bir uygulama düşüncesini arkadaşlarıyla paylaştı ve daha o aşamada Kidolog'dan yatırım alarak hayalini gerçeğe çevirdi. Proje, kurucu ortakları Mustafa Anıl Benli ve Ömer Çakır’ın yanı sıra aynı bölümde okuyan Burak Bozkurt ile Elçin Kılıç, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünde okuyan Furkan Zerman ve İngilizce öğretmenliği bölümü öğrencisi Fatih Kabak tarafından hazırlandı. PatiWe uygulaması şu anda yolun başında olsa da binlerce kullanıcısı var.

Haberin Devamı

ADIM ATTIKÇA MAMA

Ömer Çakır uygulamayı şöyle anlattı: “Yapay zekâ entegrasyonu sayesinde kullanıcılar Pati-AI ile evcil hayvanları hakkında merak ettiği birçok şeye anında ulaşabiliyor. Ailemizin patili üyelerinin güvenliğini sağlamak için köpek gezdiricileri yani walker’lar ve bakıcılar kayıt olurken ciddi bir sınırlama koyduk. Siz seyahatteyken ya da ofiste çalışırken GPS takibiyle köpeğinizin nerede ve nasıl gezdiğini görebiliyorsunuz. Çiş ve kaka bildirimleri sayesinde köpeğinizin rutininden haberdar olabiliyorsunuz. Uygulamada, platformun bünyesinde yer alan veterinerlerden 7 gün 24 saat çevrimiçi destek alabilmek de mümkün. AI chat entegresi sayesinde de petlerle ilgili birçok konuda bilgi sahibi olunabiliyor. Kullanıcılar uygulamadaki adımsayarda toplanan PatiCoin’lerini kullanarak mama gibi ödüller kazanabiliyor. Önümüzdeki kısa dönem içinde uygulamaya petler için farklı özellikler de gelecek.”