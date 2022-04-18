Evcil hayvanınızın mama kasesini ne sıklıkla yıkıyorsunuz? 'Evdeki en pis şey olabilir...'

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Evcil hayvanlarınızı nasıl beslediğiniz, yiyeceklerini nasıl sakladığınız ve mama kaplarını nasıl yıkadığınız özellikle bağışıklığı düşük insanlar için çok önemli bir detay. Doğru şekilde yapılmadığı takdirde hem insanların hem de hayvanların sağlığını olumsuz etkiliyor.

Son 15 yılda yayınlanan araştırmalara göre, evcil hayvanların mama kapları, tuvaletlerinkine yakın bakteri yüküne sahip, evimizin içinde bulunan en kirli eşyalardan biri. O yüzden doğru temizlenmesi çok önemli.

2006'da yapılan bir araştırma mama kaselerinde sabunla sıkı bir el yıkamasından veya bulaşık makinesinde bir yolculuktan sonra bile, %67 veya daha fazla bakterinin (salmonella) kaldığını gösterdi. 2006'da yapılan bir araştırma mama kaselerinde sabunla sıkı bir el yıkamasından veya bulaşık makinesinde bir yolculuktan sonra bile, %67 veya daha fazla bakterinin (salmonella) kaldığını gösterdi.

KUTU: 2006'da yapılan bir araştırma mama kaselerinde sabunla sıkı bir el yıkamasından veya bulaşık makinesinde bir yolculuktan sonra bile, %67 veya daha fazla bakterinin (salmonella) kaldığını gösterdi.

Evcil hayvanların mama ve su kapları tıpkı bizim tabaklarımız gibi kirlenebilir ve bakteri oluşumuna neden olabilir. Nasıl ki biz tekrar tekrar aynı kirli tabaklarda yemeğimizi yemiyorsak kedi ve köpeklerimizin de temiz mama kaplarından yemek yemesi gerekiyor. Buna dikkat etmezsek pek çok sağlık sorunuza davetiye çıkarabiliriz.

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PLOS ONE dergisinde geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir araştırmaya göre, genellikle çiğ gıda tüketimiyle bulaşması olası olan E. coli ve salmonella gibi bakteriler kirli kedi-köpek mamalarına maruz kaldıktan sonra insanlar arasında da pek çok hastalığa neden olduğu söyleniyor. Bu tehlikeye rağmen sahipleri evcil hayvan mamalarını ve yemeklerini nasıl sağlıklı ve güvenli bir şekilde vermeleri gerektiği konusunda çok fazla bilgi sahibi değil. Çünkü bu mamaların nasıl güvenli bir şekilde verilmesi gerektiğine dair yönergeler sınırlı, etkinliği ise belirsiz. İşte bu nedenle bahsi geçen bu yeni çalışmanın yazarları köpek sahiplerini analiz etti. Köpeklerinin beslenme alışkanlıklarını araştırdı ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) hijyen protokollerinin köpek maması kabı üzerindeki etkisini analiz etti.

Çalışmanın ortak yazarı ve evcil hayvan beslenme uzmanı veteriner Emily Luisana, "Kendi evcil hayvanlarımız ile ilgili hepimizin farklı mama saklama ve hijyen uygulamalarına sahip olduğumuzu fark ettik. FDA tavsiyelerinin profesyoneller arasında bile nispeten bilinmediğini fark ettiğimizde, diğer evcil hayvan sahiplerinin neler yaptığını görmek istedik." diyor.

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Çalışmanın diğer bir ortak yazarı olan Caitlyn Getty de özel bir şirkette veteriner olarak çalışıyor.

Araştırmacılar, ankete katılan 417 köpek sahibinin sadece yüzde 4,7'sinin FDA'nın evcil hayvan maması işleme ve hijyeni yönergelerinden haberdar olduğunu buldu.

Katılımcıların yüzde 43'ü köpek mamasını kendi yiyeceklerinin 1,5 metre yakınında sakladığını, yüzde 34'ü hayvanlarını beslendikten sonra ellerini yıkadığını ve yüzde 33'ü ise mamayı hazırlarken kendi yemeklerini hazırladığı yüzeyleri kullandığını belirtti.

Veteriner hekim ve yazar Dr. Jessica Vogelsang, mama kâselerinin günlük temizliğine ek olarak haftada bir dezenfekte edilmesi gerektiğini söylüyor.

ALINTI METNİ: Veteriner hekim ve yazar Dr. Jessica Vogelsang, mama kâselerinin günlük temizliğine ek olarak haftada bir dezenfekte edilmesi gerektiğini söylüyor.

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Araştırma kapsamında 50 evcil hayvan sahibi ortalama sekiz günlük bir mama kâsesi deneyine katıldı. Yazarlar, mama kâselerini temizledi ve ardından sahipleri üç ayrı gruba ayırdı:

A Grubu, FDA'nın önerdiği gibi evcil hayvanın mamasına dokunmadan önce ve sonra ellerini yıkadı, kâseyi mamayı almak için kepçe gibi kullanmadı, kullanımdan sonra kâseyi sıcak su ve sabun ile yıkadı. Yenmemiş mamayı belirtildiği gibi attı ve kuru mamayı orijinal kabında sakladı.

B Grubu, hem evcil hayvanlar hem de insanlar için sabun ve ılık suyla en az 20 saniye boyunca el yıkamak, kâseyi yıkamadan önce içinde kalan kalıntıları sıyırmak, kirli kâseyi en az 30 saniye boyunca 70 dereceden daha sıcak su ve sabun ile yıkamak ve kurutmak gibi FDA’nın belirttiği ipuçlarını takip etmek zorundaydı.

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C grubundakilere ise herhangi bir talimat verilmedi, ancak bir sonraki temizleme işleminin ne zaman olacağı söylendi.

Çalışmada, A ve B gruplarının takip ettiği uygulamaların, C Grubuna kıyasla bakterilerin gıdaya bulaşma oranından önemli düşüşlere yol açtığı bulundu. Sıcak suyla veya bulaşık makinesinde yıkanan bulaşıklar, soğuk veya ılık suyla yıkanan bulaşıklara kıyasla bulaş ölçeğinde 1,5 birim azalma gösterdi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin yönergelerinde bakteri sayısında 1.5 log'luk bir azalma, mikroorganizmalarda yüzde 90 ila 99'luk bir azalmaya eşittir. 5 log'luk bir azalma, mikroorganizmaların yüzde 99,999'unun öldürüldüğü anlamına gelir. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin yönergelerinde bakteri sayısında 1.5 log'luk bir azalma, mikroorganizmalarda yüzde 90 ila 99'luk bir azalmaya eşittir. 5 log'luk bir azalma, mikroorganizmaların yüzde 99,999'unun öldürüldüğü anlamına gelir.

KUTU: ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin yönergelerinde bakteri sayısında 1.5 log'luk bir azalma, mikroorganizmalarda yüzde 90 ila 99'luk bir azalmaya eşittir. 5 log'luk bir azalma, mikroorganizmaların yüzde 99,999'unun öldürüldüğü anlamına gelir.

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Luisana, "FDA yönergelerinin var olduğunu ve kâsenin tekrar örnekleneceğini bilmelerine rağmen C grubundaki sahiplerin hiçbiri, yazarların ilk bakteri örneğini toplamasından bu yana sekiz gün içinde köpeklerinin kâselerini yıkamamıştı. Bu, mevcut önerilerin farkındalığını artırmak için tek başına yeterli olmadığını gösteriyor” dedi.

Araştırmanın yazarları, bu konudaki eğitimin özellikle bağışıklığı baskılanmış kişiler için önemli olduğunu söylüyorlar.

Son 15 yılda yayınlanan araştırma sonucu, evcil hayvanların kirli mama kaplarının çoğu ev eşyası arasında üst sıralarda yer aldığını hatta bazen tuvaletlerinkine yakın bakteri yüklerine sahip olduğunu biliniyor.

Bununla birlikte, mevcut çalışmada A ve B gruplarından kişilerin yüzde 20'si, hijyen talimatlarına uzun vadede uyma olasılığının yüksek olduğunu, yüzde 8'i ise verilen tüm yönergeleri izlemenin muhtemel olduğunu söyledi.

Luisana, "Yaptığımız bu çalışma evcil hayvan sahiplerinin mama saklama ve hijyen yönergeleri hakkında bilgi almak için veterinerlere, mamayı satın aldıkları mağazalara ve evcil hayvan maması üreticilerine baktıklarını gösteriyor." dedi. Evcil hayvan maması şirketleri, yiyeceklerini hem laboratuvar koşullarında hem de ev ortamlarında inceleyip ardından etiketlerde veya web sitelerinde saklama ve kullanım önerileri vermenin güçlü bir başlangıç olacağını sözlerine ekledi.

Peki, evcil hayvan mamalarından insanlara hangi bakteriler bulaşır?

Mama kaselerinden bulaşabilecek bakteriler hangi sağlık sorunlarına neden olur?

Evcil hayvanların mamaları ve su kapları ne sıklıkla ve nasıl temizlenmeli?

Mama kaselerini kendi bulaşıklarımızla yıkamak riskli mi?

Mamayı vermeden önce ve verdikten sonra ellerin yıkanması neden önemli?

Merak edilen tüm detayları ve araştırmayı KTÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kurtuluş Buruk ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu ile konuştuk.

KURALLARA UYGUN ÜRETİLMEYEN MAMALAR İNSAN SAĞLIĞINI DA ETKİLİYOR

Normal koşullarda evcil hayvan mamalarının insan sağlığı için herhangi bir tehdit oluşturmayacağını söyleyen Buruk, “Pek çok ülkede evcil hayvanların gıda güvenliklerinin sağlanmasına yönelik yönergeler bulunur ve hayvan gıdalarının yönetimi bu yönergelere göre yürütülür. Ancak, kurallar göz ardı edilerek üretilen, saklanan, taşınan ve sunulan evcil hayvan mamalarının piyasada bulunabileceğini de unutmamak lazım. Yapılan çalışmalarda da görüldüğü gibi kurallara uygun üretilmeyen mamalardan Staphylococcus, Listeria, Salmonella, Escherichia coli, Campylobacter ve Clostridium gibi insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek bakteriler bulaşabilir.” ifadelerini kullandı.

MİKROPLAR MAMANIN ÜZERİNDE UZUN SÜRE CANLI KALIR

Sağlıksız koşullarda üretilen mamaların evlere taşıdığı mikroorganizmaların yanı sıra mama kasesine döküldükten sonra da mamaların ortam tarafından kirlendiğini belirten Buruk, “Besleyici özelliklerinden dolayı evdeki eşyaların üzerinde normalde kısa sürede ölecek olan mikroorganizmalar mamaların üzerinde uzun süre canlı olarak kalır ve hatta çoğalır. Bu sebeple mama kaselerinde daha fazla mikrobiyal kirlilik oluşur.” dedi ve ekledi:

“Aslında benzer risk su kaseleri için de geçerli. Hijyenine dikkat edilmeyen su kaplarında evcil hayvan ve insan sağlığını tehdit eden mikroorganizmalar içinde en sık rastlananlar Salmonella, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, Aeromonas türleri, Campylobacter türleri. Bu bakteriler insana bulaştığında basit sindirim sistemi enfeksiyonundan ölümcül olabilecek sağlık sorunlarına kadar değişen sağlık sorunları oluşturabilirler. Bu sağlık sorunları özellikle küçük çocuklar, ileri yaşlılar ve bağışıklık sistemi baskılanmış insanlarda daha ciddi sonuçlar doğurabilir.”

YAŞ MAMA KULLANIMI SONRASI HEMEN YIKANMALI

Eroğlu ise mamanın kalitesi kadar mama kasesinin temizliğinin de çok önemli olduğunu vurgulayarak, özellikle de her yaş mama sonrası bu kaselerin mutlaka yıkanması gerektiğini söyledi.

“Özellikle yaş mamanın hızlı şekilde kuruması nedeniyle hızlıca temizlenmeli. Kalan mamaların yaz ve kışın mama kasesinden hemen uzaklaştırılması gerekir. Yaz sıcağında veya kışın ısıtıcıların etkisiyle mantar sporları ve bakteriler dostlarımızın immun sistemleri için tehdit oluşturabilir. Mama ve su kaselerinin günlük yıkanarak taze mama ve su ile doldurulması gerekir. Bakterilerin üremesi mama ve su kaplarının tazeliğinden bağımsız da gerçekleşebilir. Çünkü köpek ve kedilerin ağız, salya, patilerinden mama kaselerine bakteri bulaşabilir. Yine bu sebeple günlük olarak temizlenmesi büyük önem taşır.”

BAKTERİLER ÖNCE HAYVANA SONRA İNSANA GEÇİYOR

Çiğ et içeren mamaların son yıllarda yaygınlaşması da ne kadar güvenli olduğu tartışmalarını alevlendiriyor. Buruk ise evcil hayvanlara kesinlikle çiğ gıda verilmemesi gerektiğinin altını çizerek, “Pişmemiş yiyecekler ile taşınabilen Salmonella ve Listeria gibi bakteriler hayvan sağlığını da olumsuz etkileyerek, ölümcül sonuçlara bile sebep olabiliyor. Dahası, çiğ hayvan yiyecekleri ile alınan bu bakteriler önce evcil hayvana sonra insana bulaşıp benzer sağlık sorunu oluşturabilir. Mutlaka kullanılacaksa, çiğ hayvan gıdalarının insan yiyeceklerinden, bu yiyeceklerin hazırlandığı mutfak bölgesinden uzak tutulmasına dikkat edilmeli.”

BULAŞIKLAR ORTAK YIKANMAMALI

Mamalarda ve mama kaselerinde oluşabilecek pek çok bakteriden bahsettik. Peki bu kaseleri nasıl temizlememiz gerekir?

Yaklaşık 60-70 santigrat derecede birçok patojen ve mikroorganizmanın öldüğünü söyleyen Eroğlu, “Mama ve su kapları gönül rahatlığıyla bulaşık makinalarında yıkanabilir” dedi. Ancak önemli bir ekleme yaptı: “Bu yıkama sırasında kendi bulaşıklarımız ile mama ve su kaplarını ayrı yıkamakta fayda var. Ayrıca sadece mama kaselerinin yıkanması için bir sünger bulundurmak ve bir tek bunun için kullanılması önerilir. Temizleme işlemi için sıcak su ve ağır kokusu olmayan bulaşık deterjanı uygun olur.”

METAL VE SERAMİK TERCİH EDİLEBİLİR

Bu riskleri ortadan kaldırmak için uzmanlar mama kaselerinin malzemesine de dikkat çekiyor. Eroğlu, seramik, kalın cam ve metal mama kaselerinin temizleme kolaylığı açısından avantajlı olduğunu söyledi.

“Metal ve seramik kaselerin temizliği kolay olduğu gibi, bakterilere yuva olma ihtimali daha düşük. Plastik kaseler evcil hayvanlarda akneye sebep olabilir veya kontakt dermatite (Deriye temas eden bir maddenin deride neden olduğu yangı) yol açabilir. Kolay şekilde hasar gören kaselerde çizilen ve ısırılan bölgelerde mama kalıntıları olur ve bakteri üremesi gerçekleşebilir.”

NEMLENMESİNE DİKKAT!

Son olarak mamaların doğru şekilde saklanma koşullarını sorduğumuz Eroğlu, şu noktalara dikkat çekti:

“Mamaların kuru ve serin yerlerde saklanması gerekir. Bütün besin maddeleri gibi konserve yaş mamalar ve kuru mamalar da ısı, ışık, hava ve nemlilikten etkilenirler. Kuru mamaların nemlenmesi sonucu patojen bakteriler, küfler, mayalar ve birçok mikroorganizma üreyebilir ve hayvanların sağlıklarını tehdit eden sonuçlar doğurabilir. Yaş mamaların da açıldıktan sonra kısa sürede hayvan tarafından kısa sürede tüketilmesi aksi takdirde de hayvanın önünden kaldırılması da kolay bozulabileceği için dikkat edilmesi gereken bir noktadır.