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Ev sahibi kokudan şüphelendi, kiracısı evinde ölü bulundu

#ANTALYA#Konyaaltı#Kiracı

Antalya’da yalnız yaşayan Rıza Göçmen'in cansız bedeni, ev sahibinin apartmana yayılan kötü kokudan şüphelenmesi üzerine bulundu.

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Olay, Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 825 Sokak üzerinde bulunan dört katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. 47 yaşındaki Rıza Göçmen'in yaşadığı daireden koku gelmesi üzerine durumdan şüphelenen ve kiracısı Göçmen ile aynı apartmanda yaşayan ev sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Ev sahibi kokudan şüphelendi, kiracısı evinde ölü bulundu

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kapıyı açtıklarında Göçmen'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Göçmen’in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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#ANTALYA#Konyaaltı#Kiracı

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