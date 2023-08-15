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Ev sahibi-kiracı tartışmasında sokak karıştı! O anlar kameraya yansıdı

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#Sultanbeyli#Ev Sahibi#Kiracı
Ev sahibi-kiracı tartışmasında sokak karıştı O anlar kameraya yansıdı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 10:07

Sultanbeyli'de iddiaya göre, ev sahibiyle kiracı arasında zam oranıyla ilgili çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya önce çevre sakinleri müdahale etti. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle taraflar arasındaki kavga sona erdi. Ev sahibiyle kiracı arasındaki kavga, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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Olay, saat 22.00 sıralarında Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi Palamut Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, taraflar arasındaki kavga ev sahibinin kiracıdan yüksek oranda zam istemesi üzerine çıktı.

Ev sahibi kiracının kaldığı eve gelerek zam oranıyla ilgili görüşmek istediğini söyledi. Kiracı ile görüşen ev sahibi, kira ücretine yüksek oranda zam talebinde bulundu. Kiracı ise bu artışın kanunen yüzde 25 oranını geçemeyeceğini belirterek itiraz etti. Tartışma bir süre sonra kavga dönüştü. Sokağa taşınan kavgaya önce çevre sakinleri sonra da olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri, kavga eden tarafları Fatih Polis Merkezi'ne götürdü. Ev sahibi ile kiracı arasında çıkan kavga cep telefonu görüntülerine yansıdı.

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#Sultanbeyli#Ev Sahibi#Kiracı

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