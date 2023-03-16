Ev sahibi ile kiracÄ± arasÄ±nda 'baltalÄ±' zam kavgasÄ±

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ÅžiÅŸli FerikÃ¶y Mahallesi'nde bir apartmanda 8 yÄ±ldÄ±r kiracÄ± olan Tina Ocal (51), 1 Mart Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ saat 14.00 sÄ±ralarÄ±nda, ev sahibi Cemal K.'nÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. 70 yaÅŸÄ±ndaki Cemal K.'nÄ±n, 3 bin lira olan kiraya 15 bin lira zam teklifini kabul etmediÄŸini ifade eden Ocal, ev sahibinin baltayla kapÄ±sÄ±na dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Cemal K.'nÄ±n evine girerek baltayla saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, annesiyle birlikte Ã§Ä±ÄŸlÄ±k atarak yardÄ±m istediklerini dile getiren Ocal, zorla dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Polis ekiplerine ihbarda bulunduklarÄ±nÄ± ve suÃ§ duyurusunda bulunduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Tina Ocal , olayÄ±n ardÄ±ndan bu kez de bÄ±Ã§akla saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. SaldÄ±rÄ±lar nedeniyle can gÃ¼venliÄŸi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Ocal, evden Ã§Ä±kmaya karar verdiklerini bildirdi.Â

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"BALTA Ä°LE SALDIRDI"

KiralarÄ±nÄ± dÃ¼zenli Ã¶dediklerini ve 8 yÄ±llÄ±k kiracÄ± olduklarÄ±nÄ± belirten Ocal, "Åžu an 3 bin liraya oturuyordum. Mal sahibi yÄ±lbaÅŸÄ±nda beni aradÄ±, '15 bin lira istiyorum' dedi. Biz de bÃ¶yle bir Ã¶deme yapamayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± sÃ¶yledik. Kendisine en fazla 7 bin lira verebileceÄŸimizi sÃ¶yledik. Haziran ayÄ±nda kontrat yenileniyor. 10 sene oturma hakkÄ±mÄ±z olduÄŸu iÃ§in de kanunen bÃ¶yle bir ÅŸey yapamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledim. Kabul etmedi. Mezeci olarak yarÄ± zamanlÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m dÃ¼kkana gelip beni tehdit ederek, "'Ben kanun tanÄ±mam gelir sÄ±karÄ±m' dedi. Kendisini ciddiye almadÄ±m. GÃ¼nler sonra bize ihtarname gÃ¶nderdi. Daha sonra 70 yaÅŸÄ±ndaki babasÄ± kapÄ±yÄ± Ã§aldÄ±. YaÅŸlÄ± olduÄŸu iÃ§in kapÄ±yÄ± aÃ§tÄ±k, normal konuÅŸuyordu, daha sonra beni duvara itti. ArkasÄ±ndan kocaman bir balta Ã§Ä±kardÄ±. Baltayla saldÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. CanÄ±mÄ± zor kurtardÄ±m. Polisi Ã§aÄŸÄ±rdÄ±m. Kendisini dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kardÄ±k, eÅŸi iÃ§eride kaldÄ±. ArdÄ±ndan kapÄ±yÄ± kilitledim. Polise, iÃ§eride kalan eÅŸini rehin aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± sÃ¶yledi. Ã–yle bir ÅŸey sÃ¶z konusu deÄŸil" diye konuÅŸtu.

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"Ä°KÄ° YALNIZ KADIN OLARAK PERÄ°ÅžAN OLDUK"

SokaÄŸa Ã§Ä±kmaktan korktuÄŸunu belirten Ocal, "SaldÄ±rgan hakaretler yapÄ±yordu. Polise Yahudi olduÄŸumuzu sÃ¶yledi, ahlaksÄ±z iÅŸler yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± iddia etti. Evde 77 yaÅŸÄ±nda kanser hastasÄ±, engelli annem ile yaÅŸÄ±yorum. NasÄ±l ahlaksÄ±z iÅŸ yapabilirim. OlaylarÄ±n ardÄ±ndan suÃ§ duyurusunda bulundum. GÃ¼nler sonra apartmana girerken bana bÄ±Ã§akla saldÄ±rdÄ±. YanÄ±mda biber gazÄ± vardÄ± kendimi Ã¶yle kurtardÄ±m. Bu adamÄ±n bizi Ã¶ldÃ¼rmesi mi gerekiyor. Ä°ki yalnÄ±z kadÄ±n olarak periÅŸan olduk. Ben sokaÄŸa korkarak Ã§Ä±kacaksam bu adalet deÄŸil. Ä°ÅŸ yerinden eve bir elimde bÄ±Ã§ak bir elimde biber gazÄ± ile geziyorum. GerÃ§ekten Ã§ok zor durumdayÄ±z. Param yok, oradan buradan borÃ§ alarak taÅŸÄ±nmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Ã‡ok kÃ¼Ã§Ã¼k 1+1 daire buldum. 10 bin liradan aÅŸaÄŸÄ± daire yok" dedi.

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ev sahibi ise iddialarla ilgili konuÅŸmak istemedi.