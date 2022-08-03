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Ev değil silah imalathanesi

#İstanbul #Bağcılar#Silah
Ev değil silah imalathanesi

İstanbul’da polis ekipleri, suç örgütlerine silah temini yaptığı belirlenen şüphelilere Bağcılar ve Kadıköy’de operasyon düzenledi.

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27 Temmuz’da Bağcılar’da gerçekleştirilen operasyonda, M.Y. ve E.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramada, çok sayıda silah ve mühimmat bulundu. Suç örgütlerinin tabancaları ucuz olması ve iz bırakmamak için tek kullanımlık satın aldıkları tespit edildi.

Ev değil silah imalathanesi

SAHTE TBMM KARTI ÇIKTI

Polis ekipleri, bu operasyondan iki gün sonra suç örgütlerine uzun namlulu otomatik tüfek temin ettiği yönünde bilgi aldığı C.C.’nin Kadıköy’deki evini bastı. Üzerinde sahte polis kimliği çıkan C.C. gözaltına alınırken, C.C.’nin kendisine polis süsü vererek çakarlı araç kullandığı ve sahte TBMM kartı kullandığı tespit edildi. Yurtdışından getirdiği parçalarla silah atölyesine çevirdiği C.C.’nin evinde ve aracında yapılan aramada, çok sayıda silah ve mühimmat bulundu. C.C. hakkında terör boyutuyla da araştırma yapıldığı belirtildi. M.Y., E.B. ve C.C. isimli 3 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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#İstanbul#Bağcılar#Silah

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