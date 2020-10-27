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KARABÜK (İHA)
Haber Giriş: 27.10.2020 - 17:23 | Son Güncelleme:

Etrafı gözledikten sonra temizlik kovasını çalması güvenlik kamerasına yansıdı

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Etrafı gözledikten sonra temizlik kovasını çalması güvenlik kamerasına yansıdı
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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, bir iş yerinin önündeki temizlik kovasını çalan kadın hırsız, güvenlik kamerasına yansıdı.

Etrafı gözledikten sonra temizlik kovasını çalması güvenlik kamerasına yansıdı
Emek Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinin sahibi temizlik yapmak istedi ancak temizlik kovasını bıraktığı yerinde bulamayınca güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde bir kadının etrafı kolaçan ettikten sonra bir süre başında beklediği temizlik kovasını alıp götürdüğünü görünce şaşkınlık yaşadı. İş yeri sahibi kadın hırsızdan şikayetçi olmadı.

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