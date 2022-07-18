'Etrafı açın' uyarısına sinirlendi, vakaya müdahale eden cankurtarana döner bıçağıyla saldırdı

Haberin Devamı

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Küçükçekmece’deki Menekşe Plajı’nda meydana geldi. İddiaya göre plajda görev yapan cankurtaranlar, denizde boğulmak üzere olan bir kişiyi sudan çıkararak sahile getirdi. İlk yardım müdahalesi yapıldığı sırada cankurtaranın etrafını meraklı vatandaşlar sardı.

Toplanan vatandaşların dağılması için görevliler uyarıda bulundu. Ancak dinleyen olmadı. Kalabalık içinde bulunan Yılmaz G., cankurtaranların uyarılarına sinirlenerek tartışmaya girdi. Hararetlenen tartışma esnasında şüpheli Yılmaz G., araca giderek döner bıçağı aldı ve cankurtaran görevlisinin koluna sapladı. Büyüyen kavgada cankurtaran kolundan bıçakla yaralandı. O sırada şüphelinin diğer arkadaşları da kavgayı ayırmaya çalışan görevlilere saldırdı. Bunun üzerine olayı gören polis ekipleri, havaya ateş ederek kavgayı ayırmaya çalıştı. Şüpheli Yılmaz G. polis tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Olayı gören Oğulcan Durmuş, “Sabah saatlerinde burada boğulma vakası oldu. Cankurtaran arkadaşlar da ilk yardım müdahalesi için koştu. Vakayı aldıktan sonra etrafta kalabalık oluştu. Cankurtaranlar, etraftakilere 'açılın da müdahale edelim' derken bir tane vatandaş zorluk çıkarttı. Daha sonra kavga oldu. Cankurtaranlardan bir tanesi zaten döner bıçağıyla kolundan yaralandı. Gidip döner bıçağı alıp geldiler. Cankurtaranların yerine gelip saldırdılar. Yapan kişi yakalandı. Emniyet güçleri zaten destek sağladı” şeklinde konuştu.