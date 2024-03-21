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Estetikten ölüme ihmal davası  

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#Estetik#Ameliyat#Ahu Gültekin
Estetikten ölüme ihmal davası
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2024 07:00

Kayseri’de 11 Mart’ta burun, elmacık kemiği ve kulaklarından estetik ameliyatı olmak için hastaneye giden 3 çocuk annesi Ahu Gültekin (42), 9 saat süren ameliyatın ardından 5 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ahu Gültekin’in kardeşi Mustafa Gültekin’in şikâyeti üzerine savcılık soruşturma başlattı. 

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Kayseri’de yaşayan 3 çocuk annesi ev hanımı Ahu Gültekin, yaklaşık 1.5 ay önce özel bir hastanede 10 diş implantı yaptırdı. Ameliyatın ardından Gültekin burun, elmacık kemiği ve kulak estetiği için randevu aldı. Bunun üzerine 11 Mart sabahı hastaneye giden Ahu Gültekin’in ameliyatını, iddiaya göre asistan doktor F.G. gerçekleştirdi. 9 saat süren ameliyatın ardından Gültekin kendine geldiğinde lavaboya gitmek istedi. Lavaboya gittiği sırada yere yığılan Gültekin’in kalbinin durması sonucu beynine pıhtı attı. Yoğun bakıma kaldırılan Ahu Gültekin, 5 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Gültekin’in cenazesi 18 Mart’ta Sivas’ın Şarkışla ilçesinde toprağa verildi. Ailenin şikâyeti üzerine savcılık soruşturma başlatırken, hastanede görev yapan Prof. Dr. İ.Ö. ve asistan doktor F.G.’nin ifadelerine başvurulacağı belirtildi.

AMELİYATI ASİSTAN YAPMIŞ

Ahu Gültekin’in kardeşi Mustafa Gültekin, “Yıkılmış bir durumdayız. 3 yeğenim de perişan durumda. Olayın açığa kavuşturulmasını istiyorum. Başka canlara kıyılmasını istemiyorum. Normalde ameliyata profesör girmesi gerekiyor ama asistanı girmiş. Asistanının da kim olduğunu ve nerede olduğunu şu anda bulamıyoruz. Kendisi Azerbaycan uyrukluymuş” dedi. 

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#Estetik#Ameliyat#Ahu Gültekin

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