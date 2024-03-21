Estetikten ölüme ihmal davası  

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Kayseri’de yaşayan 3 çocuk annesi ev hanımı Ahu Gültekin, yaklaşık 1.5 ay önce özel bir hastanede 10 diş implantı yaptırdı. Ameliyatın ardından Gültekin burun, elmacık kemiği ve kulak estetiği için randevu aldı. Bunun üzerine 11 Mart sabahı hastaneye giden Ahu Gültekin’in ameliyatını, iddiaya göre asistan doktor F.G. gerçekleştirdi. 9 saat süren ameliyatın ardından Gültekin kendine geldiğinde lavaboya gitmek istedi. Lavaboya gittiği sırada yere yığılan Gültekin’in kalbinin durması sonucu beynine pıhtı attı. Yoğun bakıma kaldırılan Ahu Gültekin, 5 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Gültekin’in cenazesi 18 Mart’ta Sivas’ın Şarkışla ilçesinde toprağa verildi. Ailenin şikâyeti üzerine savcılık soruşturma başlatırken, hastanede görev yapan Prof. Dr. İ.Ö. ve asistan doktor F.G.’nin ifadelerine başvurulacağı belirtildi.



AMELİYATI ASİSTAN YAPMIŞ



Ahu Gültekin’in kardeşi Mustafa Gültekin, “Yıkılmış bir durumdayız. 3 yeğenim de perişan durumda. Olayın açığa kavuşturulmasını istiyorum. Başka canlara kıyılmasını istemiyorum. Normalde ameliyata profesör girmesi gerekiyor ama asistanı girmiş. Asistanının da kim olduğunu ve nerede olduğunu şu anda bulamıyoruz. Kendisi Azerbaycan uyrukluymuş” dedi.