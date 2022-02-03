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Estetik yaptıran Alman kadının sır ölümü

#Estetik#Ameliyat#Ölüm
Estetik yaptıran Alman kadının sır ölümü

Alman uyruklu Sadaf Gholami, İstanbul’da geçirdiği kol gerdirme, liposuction, karın gerdirme operasyonlarının ardından bir otele yerleşti. Otelde fenalaşan Gholami, hastanede hayatını kaybetti.

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Almanya’dan İstanbul’a gelen Sadaf Gholami (33), yağ aldırma operasyonu için Küçükçekmece’deki özel bir hastaneye gitti. 24 Ocak tarihinde kol gerdirme, liposuction, karın gerdirme operasyonları yaptıran Gholami, olası bir yan etkiye karşı hastanede gözetim altına alındı. 26 Ocak tarihinde Gholami’nin COVID-19 testi pozitif çıktı.

Bir gün daha klinikte kalan Gholami, taburcu edildikten sonra Başakşehir'deki bir otele yerleşti. Gholami 29 Ocak'ta kaldığı otelde fenalaştı. Çalışanlardan yardım isteyen Gholami, otele gelen 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri tarafından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybeden Sadaf Gholami'nin cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili çalışma başlattı. Polis, Alman Konsolosluğu'na da konuyla ilgili bilgi verdi.

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‘UYGULAMALAR BİLİME UYGUN’

Öte yandan hastane yetkilileri konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada “Kişiyle ilgili yapılan tüm uygulamalar bilime ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sağlık Bakanlığı algoritmalarına uygundur, hasta asemptomatik bir şekilde izolasyon kurallarına uygun olarak taburcu edildi” denildi.

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#Estetik#Ameliyat#Ölüm

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