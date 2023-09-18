Estetiğe ‘Eris’ molası verin

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İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ertan Cevizci, yaklaşık 51 ülkede ortaya çıkan Eris varyantı için çarpıcı uyarılarda bulundu. Eris’in, COVID-19’un en yeni ve en bulaşıcı varyantlarından biri olduğunu söyleyen Dr. Cevizci, meyve, sebze gibi vitaminden zengin beslenmenin hastalığa karşı koruyucu olabileceğini bildirdi. Cevizci, Hürriyet’e şunları söyledi:

BAĞIŞIKLIĞINIZI DÜŞÜRÜR

“Bulaşıcı özelliğinin yüksek olduğu düşünülüyor. Hasta olan kişilerden temastan kaçınmak lazım. Bulaşma şekli yine aynı. Öksürme, hapşırma şeklinde, enfekte bir kişiden havaya yayılan küçük damlacıklar yoluyla bulaşıyor. Bu dönemde özellikle Türk usulü selamlaşma yöntemleri olan el sıkma, yanak yanağa öpüşmeyi yeniden askıya alın. Yanınızda muhakkak kolonya ya da el dezenfektanı bulundurun. Maske takılan günlere geri dönmek pek çok kişi için korkutucu geliyor ama en azından kalabalık yerlerde maskelere geri dönmek en azından bulaş riskini yarı yarıya indirecektir. Eğer hayati önemde değilse estetik girişimleri bir kenara bırakın. Kendinizi hem hastane gibi kalabalık ortamlara sokmayın hem de ameliyat ya da kozmetik işlemler sonrası bağışıklığınız azalacağı için kendinizi Eris varyantına karşı daha savunmasız bırakmayın.”