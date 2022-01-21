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Esra Hankulu’nun ölümüyle ilgili savcı, mütalaasını verdi: Ümitcan öldürdü

#Ümitcan Uygun#Esra Hankulu#Savcılık
Esra Hankulu’nun ölümüyle ilgili savcı, mütalaasını verdi: Ümitcan öldürdü

‘Aleyna Çakır’ın ölümüyle ilgili soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun’un, Esra Hankulu’nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili yargılandığı davada, savcı mütalaasını sundu. Savcı, sanık Uygun’un, Hankulu’nun başına cebir uygulayarak hayatını kaybetmesine neden olduğunu, ardından cesede yatakta bulunduğu pozisyonu verdiğini belirtti. Savcı, sanığın ‘kasten öldürmek’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

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ESRA Hankulu (25), Ankara’nın Mamak ilçesi Akdere Mahallesi’nde yalnız yaşadığı evinde, geçen yıl 5 Ağustos’ta ölü bulundu. Hankulu ile geceyi evde geçiren arkadaşları Dilan Civelek ve Furkan Gürgil ile kamuoyunda ‘Aleyna Çakır’ olarak bilinen Sema Esen’in ölümüyle ilgili devam eden soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun (28) gözaltına alındı. Uygun, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Adli Tıp raporunda künt kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Esra Hankulu’nun ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun hakkında ‘kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Hankulu’nun cep telefonunu sakladıkları iddia edilen Furkan Gürgil ve Dilan Civelek hakkında ise ‘delilleri gizlemek’ suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Esra Hankulu’nun ölümüyle ilgili savcı, mütalaasını verdi: Ümitcan öldürdü


 
SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Ankara 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın önceki günkü ilk duruşmasında sanıkların tamamı suçlamaları kabul etmedi. Celse arasında mütalaasını sunan savcı, Esra Hankulu’nun, 3 Ağustos 2021’de sanıkların tamamı evdeyken, künt kafa travmasına bağlı iç kanama sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti. Sanık Uygun’un odada, Hankulu’nun başına cebir uyguladığını, böylece maktulün düşürülmesi veya kafasının sert ve künt bir zemine çarptırılması sonucunda hayatını kaybettiğini, ardından sanığın cesede yatakta bulunduğu pozisyonu vererek evden ayrıldığını belirtti. Kişinin olay sırasında alkollü olması ya da ilaç almasının tek başına ‘kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme’ suçunu oluşturmadığı vurgulanarak, bu nedenle sanığın ‘kasten öldürme’ suçundan cezalandırılması gerektiği belirtildi.

‘SUÇ DELİLLERİNİ GİZLEDİLER’

Mütalaada, tutuksuz sanıklar Furkan Gürgil ve Dilan Civelek’in olaydan sonra Uygun’un telefonda, “Beni bu işe karıştırmayın” demesi üzerine polisteki ifadelerinde Uygun’un adını vermedikleri aktarıldı. Her 2 sanığın da Hankulu’na ait telefonu sakladıkları ve polis ifadesinde Uygun’un ismini vermedikleri için ‘suç delillerini gizlemek’ suçundan hüküm kurulması istenildi.

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KENDİNİ SAVUNMAYA ÇALIŞMIŞ

MÜTALAASINDA adli tıp raporlarına dikkat çeken savcı, Esra’nın ölümünden önceki 24 saat içinde beyin kanaması geçirdiğini, ölüm olayının 01.00’den sonra gerçekleştiğini, o süre içerisinde sanık Uygun’un evde bulunduğunu belirterek, “Alınan raporlardan ve sanıkların beyanlarından anlaşılacağı üzere vücuttaki darbelerden sonra 1 saat içerisinde maktulün kustuğu ve şuurunun bozulduğu, bu şekilde maktül Hankulu’nun Ümitcan Uygun tarafından öldürüldüğü belirlenmiştir” denildi. Mütalaada, sanık Uygun’un Esra Hankulu’yu darp ettiği ifade edilerek, “Maktulün vücudunun birçok yerinde bası, ekimoz ve sıyrık izleri oluşmuş. Bunlar maktulün kendini savunmak isterken meydana gelen izlerdir” denildi.

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#Ümitcan Uygun#Esra Hankulu#Savcılık

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