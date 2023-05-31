Eskişehir'den çaldıkları malzemeleri Antalya'da satan şüphelilerden 3'ü tutuklandı

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Sivrihisar ilçesi Böğürtlen Mahallesi'ndeki 2 evden 150 bin lira değerinde 2 motosiklet, elektrikli bisiklet, 2 çapa makinesi, 2 çim biçme makinesi, 2 jeneratör, motorlu testere, kıyma makinesi ile dinamo motoru çalındı. Ev sahiplerinin başvurusuyla, Sivrihisar Jandarma Komutanlığı ve JASAT dedektif timlerince soruşturma başlatıldı. Hırsızlık şüphelisi olduğu tespit edilen 8 kişinin, çaldıkları malzemeleri Antalya'nın Elmalı ilçesine götürüp, bir oto galerisine sattıkları belirlendi.

Jandarmanın Antalya'daki operasyonunda 1'i oto galerisi sahibi olan 9 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'inin, 28 suç kaydının olduğu ve aralarında 'Hırsızlık', 'Dolandırıcılık' ve 'Uyuşturucu madde ticareti'nin de olduğu 5 farklı soruşturmada arandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 2 evden çalınan malzemelerin yanı sıra geçen ay Tepebaşı ilçesindeki 1 evden çalındığı belirlenen ilaçlama makinesi, çapa makinesi, jeneratör, 200 metre sulama hortumu ve aparatı da ele geçirildi.

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Eskişehir'e getirilen 9 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Evden hırsızlık ve suç eşyasını satın alma suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si ifadesinin ardından, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 3 şüpheli ise tutuklandı. Soruşturma sürüyor.