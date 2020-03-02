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Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)
Haber Giriş: 02.03.2020 - 10:55,Son Güncelleme:/

Eskişehir'de uyuşturucu ticaretine 9 gözaltı

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Eskişehir'de uyuşturucu ticaretine 9 gözaltı
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ESKİŞEHİR’de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 6,28 gram metamfetamin, 3,75 gram skunk, 0,26 gram bonzai, 6 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet öğütücü aparat, bir miktar para, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 11 adet dolu kartuş ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerden 7’si hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı, diğer 2 şüpheli ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

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