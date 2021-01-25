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Gündem
ESKİŞEHİR,(DHA)
Haber Giriş: 25.01.2021 - 09:40 | Son Güncelleme:

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

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Eskişehir’de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
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ESKİŞEHİR’de uyuşturucu sattığı iddiasıyla polisin evlerinde arama yaptığı şüphelilerin pencereden sokağa attıkları 59,27 gram metamfetamin, hassas terazi ile 600 lira ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eskibağlar Mahallesi’nde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen T.Y., Ç.K. ve H.İ.S. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda evin penceresinden sokağa atıldığı belirlenen 59,27 gram metamfetamin, hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 600 lira ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan T.Y., Ç.K. ve H.İ.S., ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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