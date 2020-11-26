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Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 26.11.2020 - 11:40 | Son Güncelleme:

Eskişehir'de toplu taşıma araçlarında 'koronavirüs' denetimi

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Eskişehir'de toplu taşıma araçlarında 'koronavirüs' denetimi
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ESKİŞEHİR'de, İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği koronavirüs genelgesi kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'Covid-19 Denetimleri' konulu genelge kapsamında, tüm Türkiye'de 4 gün sürecek koronavirüs denetimi yapılacağının açıklamasının ardından Eskişehir’de de denetimler yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafiğin yoğun olduğu Yunusemre, İkieylül, Şair Fuzuli, Sakarya Caddesi ile Yılmaz Büyükerşen, Atatürk ve Nabi Avcı bulvarlarında kontrol noktası oluşturdu. Belediye otobüsleri, taksi ve dolmuşları durduran ekipler, sürücüler ile yolcuların maske kontrollerini ve HES kodu sorgulamalarını yaptı.

Eskişehirde toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

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