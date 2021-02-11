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Gündem
ESKİŞEHİR (DHA)
Haber Giriş: 11.02.2021 - 16:44 | Son Güncelleme:

Eskişehir’de sokakta uyuşturucu satışına 1 tutuklama

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Eskişehir’de sokakta uyuşturucu satışına 1 tutuklama
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ESKİŞEHİR’de polis ekiplerince sokakta uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1’i tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Eskişehir’de sokakta uyuşturucu satışına 1 tutuklama
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kimlikleri belirlenen U.B. ve M.D., polisin operasyonuyla Orhangazi Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 6,58 gram metamfetamin, 12 uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

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