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Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)-
Haber Giriş: 11.03.2021 - 14:43 | Son Güncelleme:

Eskişehir'de okulda koronavirüs alarmı! Öğretmen pozitif çıktı, 10 gün tatil edildi

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Eskişehir'deki Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı. 3 farklı sınavda gözetmen olarak görev yaptığı öğrenilen öğretmenin koronavirüse yakalanmasının ardından okul 10 gün tatil edildi, 34 öğrenci evlerinde karantinaya alındı. Bunun yanı sıra okulun diğer öğrencileri de bu süreçte staj yaptıkları işletmelere gitmeyecek.

Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi’ndeki Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görevli bir öğretmene yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Öğretmenin gözetmen olarak katıldığı 3 sınava giren 34 öğrenci, tedbir amacıyla evlerinde karantinaya alındı.

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OKUL 10 GÜN TATİL EDİLDİ

Eskişehir Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekipleri tarafından okuldaki diğer öğretmenlere de Covid-19 testi yapıldı. Okul 10 gün süreyle tatil edildi.

Eskişehirde okulda koronavirüs alarmı Öğretmen pozitif çıktı, 10 gün tatil edildi

OKULUN İNTERNET SİTESİNDEN AÇIKLAMA

Okulun internet sitesinden yapılan açıklamadı, “Okulumuz 11 Mart 2021 perşembe günü itibariyle 10 gün karantinaya alınmıştır. Uzaktan eğitim aksatılmadan devam edecektir. Sınavlar ikinci bir duyuruya kadar iptal olmuştur. İşletmeye giden öğrencilerimiz de 10 gün staja gitmeyecektir” denildi.

Eskişehirde okulda koronavirüs alarmı Öğretmen pozitif çıktı, 10 gün tatil edildi

 

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