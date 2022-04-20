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Eskişehir'de kız öğrenci yurduna giren şüpheli gözaltına alındı

#Eskişehir#Kız Öğrenci Yurdu#Şüpheli
Eskişehirde kız öğrenci yurduna giren şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir’de kız öğrenci yurduna gece yarısı izinsiz girdiği tespit edilen şüpheli Abdülmecit B. (42), gözaltına alındı.

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Yunus Emre KYK Kız Yurdu'na önceki gece yarısı izinsiz giren Abdülmecit B., girişte bulunan kantindeki öğrenciler tarafından fark edildi. Parmak iziyle giriş yapılan yurda izinsiz şekilde giren şüpheli Abdülmecit B., ihbar üzerine gelen polis ekiplerince yakalandı. Abdülmecit B., kimlik tespiti yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Abdülmecit B., öğrencilerin sosyal medyada gündem olan tepkilerinin ardından, sosyal medyada infiale yol açtığı gerekçesiyle, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlamasıyla yakalanarak, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne götürüldü. Yurtta görevli özel güvenlik personeli hakkında ise idari soruşturma başlatıldı.

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İDARİ VE ADLİ SORUŞTURMA

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Kız yurduna izinsiz giriş yapılması, öğrenciler tarafından protesto edildi. Kantinde toplanan öğrenciler tepkilerini sosyal medyadan da dile getirirken, konu kısa sürede gündem başlıkları arasına girdi. Olayla ilgili başlatılan idari ve adli soruşturma devam ediyor.

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#Eskişehir#Kız Öğrenci Yurdu#Şüpheli

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