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Son dakika: İngiltere'de XE varyantı alarmı! İşte semptomları

#Koronavirüs#XE Varyantı#İngiltere
Son dakika: İngilterede XE varyantı alarmı İşte semptomları

Koronavirüsün Omicron varyantı hızla yayılmaya devam ederken İngiltere'den flaş bir açıklama geldi. İngiltere'de görülen yeni koronavirüs varyatı XE ile ilgili açıklama yapan uzmanlar XE'nin Omicron'un yenini alabileceği uyarında bulundu ve kilit öneme sahip semptomu açıkladı.

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Son dönemde Omicron varyantı ile gündemden düşmeyen Koronavirüste (Kovid-19) sıcak bir gelişme yaşandı

Daha önce Alfa varyantının çıktığı ülke olan İngiltere'de görülen yeni varyant XE nedeniyle ülke tabiri caizse alarm vermiş durumda.

Zira ülkedeki XE varyantı vakalarında artış yaşanıyor. İngiliz Tabipler Birliği'nin Kuzey İrlanda'daki GP komitesi başkanı Dr Alan Stout ülkedeki gelişmeler hakkında açıklama geldi.

Stout, 'İlk işaretler, çok bulaşıcı olacağına ve muhtemelen baskın tür haline geleceğine dair' sözleri XE'nin Omicron'un yerini alabileceği şeklinde yorumlandı.

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XE DAHA MI BULAŞICI?

XE'nin BA'1 ve BA.2 Omicron suşlarının bir mutasyonu olan bir rekombinant olduğu belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni mutasyon XE'nin Omicron'un BA.2 alt varyantından yüzde 10 daha bulaşıcı olduğunu belirtiyor.

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Açıklamada bu sonucun ilk bulgu olduğu kesin bir bilgiye ulaşmak için araştırmaların sürdüğünün altı çizilirken İngiliz uzmanlar ise British Medical Journal'da yayınlanan bir makalede, varyantların çoğaltma sırasında genetik materyallerini karıştırıp yeni bir mutasyon oluşturduğunu söylüyor.

XE VARYANTININ SEMPTOMLARI NELER?

Varyantların virüsün genlerinde bir değişiklik veya mutasyon olduğunda ortaya çıktığının aştını çizen İngiliz immünolog Denis Kinane'e göre, spike protein üzerindeki mutasyonlar, virüsün farklı insan hücrelerini daha verimli bir şekilde istila ettiği anlamına gelebilir.

Son dakika: İngilterede XE varyantı alarmı İşte semptomları

Mevcut Covid varyantının çoğu semptomunun soğuk algınlığına benzediğini belirten İngiliz uzman Kovid-19'un 3 semptomu olan ateş, öksürük ve tat & koku kaybının XE'de de görüldüğünü belirtiyor.

İngiliz Express gazetesine konuşan Kinane'e göre, boğaz ağrısı XE'yi ele veren semptom olabilir.

AŞILAR XE VARYANINA KARŞI ETKİLİ Mİ?

İngiltere'deki XE vakaları artmaya devam ederken herkesin akılında tek bir soru var: Aşılara ne olacak?

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Bu soruya yanıt veren Stout tabiri caizse yüreklere su serpen ifadeler kullandı.

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'İlk işaretler, daha ciddi bir hastalığa neden olmadığı ve aşının insanları koruduğu yönünde' diyen Stout sözlerine şöyle devam etti;

'Bu nedenle, büyük olasılıkla baskın hale gelmesine rağmen, umarım önemli bir soruna neden olmaz.'

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