Eskişehir'de değeri 400 bin dolar olan tarihi eser ele geçirildi

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Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 1 şüphelinin kaçak yollardan aldığı tarihi eserleri satmak istediği bilgisi sonrası harekete geçti. Bir süre takibe alınan şüpheli, evine yapılan baskında gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda Osmanlı dönemine ait olduğu belirlenen 3 adet İznik menşeli porselen vazo, 2 adet ahşap çerçeveli tablo, 5 adet karodan oluşan tablo, 6 adet İznik menşeli porselen karo ve 4 adet İznik menşeli porselen karo ele geçirildi. Tarihi eserlerin 400 bin dolar değerinde olduğu belirlendi. Soruşturma sürüyor. (DHA)