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Eskişehir'de değeri 400 bin dolar olan tarihi eser ele geçirildi

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#ESKİŞEHİR#Tarihi Eser#Polis
Eskişehirde değeri 400 bin dolar olan tarihi eser ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2023 12:06

Eskişehir'de Osmanlı dönemine ait, değeri 400 bin dolar olduğu belirlenen porselen vazo, karo ve tablolar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adli soruşturma başlatılırken, tarihi eserler İl Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 1 şüphelinin kaçak yollardan aldığı tarihi eserleri satmak istediği bilgisi sonrası harekete geçti. Bir süre takibe alınan şüpheli, evine yapılan baskında gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda Osmanlı dönemine ait olduğu belirlenen 3 adet İznik menşeli porselen vazo, 2 adet ahşap çerçeveli tablo, 5 adet karodan oluşan tablo, 6 adet İznik menşeli porselen karo ve 4 adet İznik menşeli porselen karo ele geçirildi. Tarihi eserlerin 400 bin dolar değerinde olduğu belirlendi. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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#ESKİŞEHİR#Tarihi Eser#Polis

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