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ESKİŞEHİR,(DHA)
Haber Giriş: 30.12.2020 - 15:17 | Son Güncelleme:

Eskişehir’de biri kadın 3 torbacı tutuklandı

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Eskişehir’de biri kadın 3 torbacı tutuklandı
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ESKİŞEHİR’de sokakta uyuşturucu sattıkları tespit edilerek gözaltına alınan biri kadın 3 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir’de biri kadın 3 torbacı tutuklandı
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet ve Yenibağlar Mahallesi’nde uyuşturucu satan biri kadın 3 şüpheliyi takibe aldı. Takip sonunda da savcılık izniyle operasyon düzenledi. Yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde 66,14 gram metamfetamin, 17,16 gram skunk, 8,88 gram esrar, 3 gram bonzai ile 50 adet uyuşturucu hap, 3  hassas terazi ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

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