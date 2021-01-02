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ESKİŞEHİR,(DHA)
Haber Giriş: 02.01.2021 - 13:59 | Son Güncelleme:

Eskişehir’de bahçeden çalınan 'Zeytin'i, hayvanları koruma ekipleri buldu

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Eskişehir’de bahçeden çalınan 'Zeytin'i, hayvanları koruma ekipleri buldu
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ESKİŞEHİR’de bir evin bahçesinden çalınan ‘Zeytin’ isimli köpek, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince bulundu. Köpeği çalan şüpheli Alper A., gözaltına alındı.

Eskişehir’de bahçeden çalınan Zeytini, hayvanları koruma ekipleri buldu
Odunpazarı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'nde yaşayan Atiye B.’nin ‘Zeytin’ isimli köpeği, evinin bahçesinden çalındı. Atiye B.’nin ihbarı üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonunda köpeği çalan kişinin Alper A. olduğu belirlendi. Köpek, Yeşiltepe Mahallesi’nde bulunurken,  Alper A. gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Zeytin ise, sahibine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

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