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Eskişehir Seyitgazi’de arpa tarlasında yangın

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#ESKİŞEHİR#Arpa#Yangın
Eskişehir Seyitgazi’de arpa tarlasında yangın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 12:48

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesindeki arpa tarlasında çıkan yangın nedeni ile 30 dönümlük alan zarar gördü.

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Seyitgazi ilçesindeki Akın Mahallesi mevkindeki arpa tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yakın bölgedeki Seyricek orman yangın gözetleme kulesindeki görevliler yoğun dumanları gördü. Görevliler, belediye itfaiye ve Kırka’da konuşlu bulunan orman ilk müdahale ekibine bilgi verdi. Ekiplerin erken müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü.

Yaklaşık 1 saat süren yangın söndürme çalışmalarına bölgede bulunan Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin de eşlik etti. Yaklaşık 30 dönüm arpa tarlasının kül olduğu yangının çıkış nedeniyle ilgili İnceleme sürüyor.

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#ESKİŞEHİR#Arpa#Yangın