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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

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#ANKARA#Sinan Ateş#Silahlı Saldırı
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2022 15:45

Ankara'da, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş (38), motosikletli bir kişinin silahlı saldırısında yaşamını yitirdi. Kaçan motosikletli saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Olay, saat 14.30 sıralarında Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'ndeki 1456'ncı Sokak'ta meydana geldi. Doç. Dr. Sinan Ateş ve yanındaki arkadaşı Selman Bozkurt, sokaktan motosikletle geçen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Başından vurulan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

MOTOSİKLETLİ SALDIRGAN ARANIYOR

İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayın ardından kaçan motosikletli saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

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2 SAAT ÖNCE FIRAT ÇAKIROĞLU'NU ANMIŞ

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş’in, olaydan 2 saat önce, Twitter’da yaptığı paylaşımla İzmir'de 2015 yılında karşıt görüşlü öğrencilerin kavgasında yaşamını yitiren Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Tarih bölümü öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu andığı görüldü.

Ateş, paylaşımında, "Şafağın hiç sökmeyeceğini düşündüğünüz anlarda aklınıza 40 çerisiyle Çin sarayını basan Kürşat, idealleri uğruna dağlara çıkan Enver, işgal donanmasına bakıp 'Geldikleri gibi giderler' diyen Mustafa Kemal, 30 kişi kalsak da mücadelemiz sürecek diyen Fırat gelsin" ifadelerini kullandı.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

"BİRBİRLERİNE ATEŞ ETTİLER"

Bu arada, olay sırasında bölgede olan kişilerden Ahmet Karaca, "Saldırgan motosikletle geldi, bir kişiydi. Diğer taraftakiler 2 kişiydi. Biri yaralıydı, yerde yatıyordu. Silahla birbirlerine ateş açtılar. Her yer mermi kovanıyla doldu. Ben sesleri duyunca kaçtım, yere toprağın üzerine yattım" dedi.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

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