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55 saat anne-babalarının cansız bedenleri ile beklediler! 5 yaşındaki kız çocuğu kardeşlerini böyle kurtardı

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#Avustralya#Trafik Kazası#Mucize Kurtuluş
55 saat anne-babalarının cansız bedenleri ile beklediler 5 yaşındaki kız çocuğu kardeşlerini böyle kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2022 15:39

Geçirdikleri kaza sonrası anne ve babalarının cansız bedenleri ile bir araçta mahsur kalan ve kurtarılmak için 55 saat bekleyen en büyüğü 5 yaşındaki 3 küçük çocuk Avustralya'nın bir numaralı gündemi oldu.

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Avustralya, ülkenin batısında meydana gelen korkunç bir kaza ve 3 küçük çocuğun mucize kurtuluşunu konuşuyor...

28 yaşındaki Jake Day ve 25 yaşındaki Cindy Braddock çifti, 3 küçük çocukları ile beraber Noel'i aileleri ile beraber geçirmek için Northam'dan Kondinin'e gidiyordu.

ANNE BABA ÖLDÜ, 3 ÇOCUK MAHSUR KALDI

Varış noktalarına sadece 10 km kala ailenin kestane rengi Land Rover'ı ıssız bir yolda kaza yaptı.

Anne ve baba kaza anında hayatını kaybederken arabanın içindeki 3 çocuk takla atıp tepe taklak duran aracın içinde mahsur kaldı.

55 saat anne-babalarının cansız bedenleri ile beklediler 5 yaşındaki kız çocuğu kardeşlerini böyle kurtardı

Avustralya polisi anne ve babanın fotoğraflarını paylaştı

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KARDEŞLERİNİ 5 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU KURTARDI

30 derece sıcaklıkta ters dönmüş bir arabanın içinde sıkışıp kalan, ailenin 5 yaşındaki en büyük çocuğu, yeni 1 yaşına giren erkek kardeşinin emniyet kemerini açmayı başardı. Sıkıştığı kemerden kurtulan bebek ters dönmüş arabanın tavanında yattı.

Diğer erkek kardeşini de kurtarmaya çalışan kahraman kız çocuğu bu sefer başarılı olamadı. Çünkü henüz 2 yaşında olan çocuk, bebek oto koltuğu içine sıkışıp kalmıştı ve ablasının bacağını sıkı sıkıya tutuyordu.

55 saat anne-babalarının cansız bedenleri ile beklediler 5 yaşındaki kız çocuğu kardeşlerini böyle kurtardı

Mutlu aileden geriye sadece bu fotoğraflar kaldı

TAM 55 SAAT ANNE VE BABALARININ CANSIZ BEDENLERİNİN YANINDA BEKLEDİLER

3 küçük çocuk, akrabaları gelip onları bulana kadar tam 55 saat anne ve babalarının cansız bedenlerinin yer aldığı arabada beklemek zorunda kaldı.

Bu sırada çiftin kaza yaptığından habersiz olan aile üyeleri ümitsiz bir arayışa başlamışlardı. Polise giden ve çevredeki hastaneleri tarayan aile Facebook'tan paylaştıkları ilan ile çevredekilerden yardım istedi.

55 saat anne-babalarının cansız bedenleri ile beklediler 5 yaşındaki kız çocuğu kardeşlerini böyle kurtardı

İLK SÖZLERİ YÜREK BURKTU: NİNEMİZ BİZE BAKACAK

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Kaza yerine ilk olarak çocukların babası Jake'in kuzeni Michael Read ulaştı. Ters dönmüş arabayı gördüğünde içinden kimsenin canlı çıkmayacağını düşündü ancak 5 yaşındaki kız çocuğunun çığlıklarını duyunca içini kaplayan hüzün bir anda umuda dönüştü.

5 yaşındaki kız çocuğu, amcasının camdan baktığını görünce kardeşlerine döndü ve 'Ninemiz bize bakacak' dedi.

55 saat anne-babalarının cansız bedenleri ile beklediler 5 yaşındaki kız çocuğu kardeşlerini böyle kurtardı

KÜÇÜK KIZ ÇOCUĞU KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

Çocukların üçü de aç, susuz ve bitkindi. Olay yerine gönderilen bir helikopter yardımı ile 3 çocuk, Perth çocuk hastanesine götürüldü ve durumlarının stabil olduğu bildirildi.

Genç çiftin ölümü ile yasa bürünen aile, teselliyi hayatta kalmayı başaran 3 çocukta buldu.

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Çocukları ilk bulan Michael Read, annelerine bağımlı bu kadar küçük üç çocuğun uzun süre sıcakta bekleyip hayatta kalmasını 'mucize' olarak değerlendirdi.

Avustralya medyası 5 yaşındaki kız çocuğunu kahraman ilan ederken, çocukların bakımı için bir yardım kampanyası başlatıldı.

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