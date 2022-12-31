Eski Ülkü Ocakları Başkanı silahlı saldırıda öldürüldü

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Olay sırasında bölgede olan bir vatandaş, “Saldırgan motosikletle geldi, bir kişiydi. Diğer taraftakiler 2 kişiydi. Biri yaralıydı, yerde yatıyordu. Silahla birbirlerine ateş açtılar. Her yer mermi kovanıyla doldu. Ben sesleri duyunca kaçtım, yere toprağın üzerine yattım” dedi. Ateş’in, olaydan 2 saat önce, Twitter’da yaptığı paylaşımla İzmir’de 2015 yılında karşıt görüşlü öğrencilerin kavgasında yaşamını yitiren Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Tarih bölümü öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu andığı görüldü.