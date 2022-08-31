Eski sevgilisinin tehditlerini sosyal medyadan anlatıp yardım istemişti... Eski sevgili tutuklandı

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Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile 3 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi Mustafa K. tarafından sürekli tehdit edildiğini iddia eden Melek Bezaroğlu yetkililerden yardım istemişti. Videonun ardından gözaltına alınan şüpheli Mustafa K. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Savcıya ifade verdikten sonra Sulh Ceza Hakimliğine çıkan şüphelinin müştekiye ve kızına yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini belirtildi. Şüphelinin ‘Israrlı takip’ suçundan tutuklanmasına karar verildi.