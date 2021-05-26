Eski sevgilisini vuran şahıstan ilginç hareket

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Anıl A., gündüz tartıştığı eski sevgilisi Başak A.'nın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önüne geldi. Anıl A., otomobiliyle gelen Başak A. ve yanındaki iş arkadaşı Özcan D.'ye araçtan indikleri sırada tabancayla 6 kez ateş etti. Bacaklarından vurulan Başak A. ile Özcan D., kanlar içinde yere yığılırken, Anıl A. ise araçla kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekibi, 2 yaralıyı ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Başak A. ile Özcan D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Başak A.'nın, polise verdiği ifadede de Anıl A.'nın kendisini sürekli rahatsız ettiğini söylediği öğrenildi.

'KISKANÇLIKTAN YAPTIM'

Her yerde aranan Anıl A., bugün takım elbise giyip, kravat takarak, geldiği Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Anıl A., görüntü çeken basın mensuplarına, "Beni kendisi çağırdı oraya, kıskançlıktan yaptım" diye seslendi.

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