×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Eski sevgilisini öldüren genç kadının ifadesi ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Ümraniye#Cinayet
Eski sevgilisini öldüren genç kadının ifadesi ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2023 12:56

Korkunç olay dün İstanbul Ümraniye’de meydana geldi. 34 yaşındaki Hasan Kaymaz isimli genç, otomobilinin içinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Kaymaz'ın eski kız arkadaşı Merve A. tarafından öldürüldüğü belirlendi. Restoranda çalışan Merve A. gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Merve A. "Bana konuşmak için mesaj atmıştı. Buluştuk. Konuşurken aramızda tartışma çıktı. Onu yaralayıp araçtan indim" dedi.

Haberin Devamı

Ümraniye, Yukarı Dudullu mahallesinde dün saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, polise otomobil içinde bir ceset olduğu ihbarı yapıldı. Olay yerine giden polis ekipleri otomobil içinde bıçaklanarak öldürülmüş Hasan Kaymaz’ın cesedi ile karşılaştı. Görgü tanıkları yol kenarında sağ kapısı açık duran otomobilin yanına gittiklerinde kanlar içindeki kişiyi görerek polise haber verdiklerini söyledi.

Eski sevgilisini öldüren genç kadının ifadesi ortaya çıktı

Cinayet Büro Amirliği tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada polis Hasan Kaymaz’ın cep telefonu kayıtlarını incelediğinde son olarak eski kız arkadaşı Merve A. ile mesajlaştığını tespit etti. Bu gelişme üzerine aranmaya başlanan Merve A., Ataşehir’de gözaltına alındı. Bir restoranda çalıştığı öğrenilen Merve A. cinayeti itiraf etti.

Haberin Devamı

Eski sevgilisini öldüren genç kadının ifadesi ortaya çıktı

"ÖLECEĞİNİ DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Merve A.’nın ifadesinde "Bana mesaj attı. Konuşmak için buluştuk. Bu sırada aramızda önce tartışma sonra kavga çıktı. Ben de yanımdaki bıçakla onu yaraladım. Sonra otomobilden inip uzaklaştım. Öleceğini düşünmemiştim. Olayda kullandığım bıçağı da çalıştığım restorana bıraktım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Merve A. adliyeye sevk edildi. 

Eski sevgilisini öldüren genç kadının ifadesi ortaya çıktı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Ümraniye#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!