Eski rektör yeni mezun

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Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nden 1981 yılında mezun olan Prof. Dr. Sait Bilgiç, aynı yıl yeniden üniversite sınavına girip İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı. Ancak askerlik durumu nedeniyle o dönem kazandığı üniversiteye kaydını yaptıramadı. 2011 yılında 14 yıllık profesör, rektör yardımcısı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesiyken çıkan öğrenci affı ile öğrencilik hayatına yeniden dönmeye karar verdi. OMÜ’de 2016-2020 yılları arasında rektörlük yapan Prof. Dr. Bilgiç, öğrenciliğe dönüş hikâyesini şöyle anlattı:

TORUNUYLA GELDİ

“Üniversite puanımla yatay geçiş yapmaya karar verdim. Böylelikle kaydımı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi’ne aldırdım. Ancak 2015-2016 eğitim öğretim döneminde üniversiteye rektör adaylığım söz konusu oldu ve seçimlere hazırlanmaya başladım. 2016 yılında da üniversiteye rektör olarak atandım. Rektörlük görev sürem 2020 yılında sona erdi. Pandeminin de başlamasıyla uzaktan eğitimle yeniden öğrenciliğime döndüm. Bu yıl, final sınavlarını da başarıyla tamamlamamın ardından mezun oldum. Şimdi başladığım işi bitirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Mezuniyet törenime torunumla katılmak istedim. Dedesinin mezuniyet törenine katıldığı için o da ayrı bir heyecan ve sevinç içindeydi.”

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İLK ZİL 11 EYLÜL’DE ÇALACAK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini yayınladı. Yeni eğitim öğretim yılında okullar, 11 Eylül’de açılacak. İkinci dönem ise 14 Haziran 2024’te sona erecek. MEB tarafından yayınlanan takvime göre; 11 Eylül’de başlayacak ilk dönemin ara tatili 13-17 Kasım tarihleri arasında olacak. Yarıyıl tatili ise 22 Ocak ile 2 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem 5 Şubat’ta başlayacak. Ara tatili 8-12 Nisan arasında yapılacak, ikinci dönem 14 Haziran’da sona erecek. Takvimde 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlangıç tarihi ise 9 Eylül 2024 olarak belirlendi. MEB’in 2023-2024 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi şöyle:

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1.dönem başlangıcı: 11 Eylül 2023

2.dönem ara tatili: 13-17 Kasım 2023

Yarıyıl tatili: 22 Ocak – 2 Şubat 2024

1.dönem başlangıcı: 5 Şubat 2024

2.dönem ara tatili: 8-12 Nisan 2024

Eğitim öğretim yılı kapanışı: 14 Haziran 2024. (EĞİTİM SERVİSİ)