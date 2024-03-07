Eski nişanlısıyla karşılaştı, KADES butonuna bastı... 3 dakikada gelen polisler, eski nişanlıyı yakaladı

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Reşat Oyal Kültür Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Büro Amirliği timleri, şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde rutin uygulama yaptıkları esnada Kültürpark içerisinden bir kadının yardıma ihtiyacı olduğu ve Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) butonuna bastığını haber aldı. İhbar üzerine yunus timleri, sokak uygulamasını bitirip zaman kaybetmeden yardıma ihtiyacı olan kadının yanına hareket etti.

Yoğun trafiğe rağmen motosikletli timler adeta zamanla yarıştı. Kısa sürede motosikletleriyle yardıma ihtiyacı olan kadının yanına giden ekipler, siren açarak da geldiklerini belli etti. Kadının, uzaklaştırması bulunan eski nişanlısıyla yolda karşılaştığını bunun üzerine KADES'e bastığını ve eski nişanlının kaçtığını anlatması üzerine timler, bölgede şahsı araştırdı.

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Kısa sürede kadının eski nişanlısı yunus timleri tarafından yakalandı. Üst araması ve GBT'si yapılan şahısla ilgili olumsuz bir durum ve şikayet olmaması üzerine tekrardan serbest bırakıldı.