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Eski nişanlısının vurduğu Ülkü Deniz Ersöz hayatını kaybetti

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#İSTANBUL#Cinayet#Polis
Eski nişanlısının vurduğu Ülkü Deniz Ersöz hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 13:01

Sancaktepe’de 22 yaşındaki Bedirhan Uysal, 24 yaşındaki Ülkü Deniz Ersöz’ü evinin önünden kaçırmaya çalıştı. Ersöz direnince, Bedirhan Uysal silahını ateşledi. Boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Ülkü Deniz Ersöz, tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti.

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Olay, 26 Aralık'ta saat 14.30'da sıralarında Sancaktepe'de meydana geldi. 24 yaşındaki Ülkü Deniz Ersöz'ü 1 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı Bedirhan Uysal, evinin önünde zorla otomobiline bindirmeye çalıştı. 17 yaşındaki C.K ile birlikte Ersöz'ü kaçırmaya çalışırken çevredekiler kadının otomobile bindirilmesine engel olarak polise haber verdi.

Eski nişanlısının vurduğu Ülkü Deniz Ersöz hayatını kaybetti

O esnada kendisinin polis olduğunu iddia eden Bedirhan Uysal, çevredekileri uzaklaştırarak Ersöz'ün yüzüne doğru ateş açtı. Boynuna isabet eden kurşunun ardından ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. 9 gün yaşam mücadelesi veren Ersöz, hayatını kaybetti.

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Eski nişanlısının vurduğu Ülkü Deniz Ersöz hayatını kaybetti

Ülkü Deniz'in babası Engin Ersöz, “Olay Pazartesi Günü oldu. Pusu kurmuşlar. Nişanlısının babası kızımı almaya geliyor. O sırada saldırganlar aracın önünü kesip, kayınpederine, ‘Biz sivil polisiz, siz karışmayın’ diyorlar. Ellerinde silahla kızımı arabadan indiriyorlar. Kızımı aşağıya indirince bağrışmalar oluyor. Sesten dolayı annesi evden dışarıya çıkıyor. Bu sırada kızımı kendi araçlarına götürmeye çalışıyorlar. Kızım ellerinden kurtuluyor ancak yeniden kızımı yakalıyor. O sırada kızıma ateş ediyor. Kızım yere düşüyor. Araca binip kaçıyor. Yetkilerimizden talebimiz şahısların en ağır cezayla cezalandırılmasını istiyoruz” şeklinde konuşmuştu.

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#İSTANBUL#Cinayet#Polis

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