Eski nişanlısının vurduğu Ülkü Deniz Ersöz hayatını kaybetti

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Olay, 26 Aralık'ta saat 14.30'da sıralarında Sancaktepe'de meydana geldi. 24 yaşındaki Ülkü Deniz Ersöz'ü 1 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı Bedirhan Uysal, evinin önünde zorla otomobiline bindirmeye çalıştı. 17 yaşındaki C.K ile birlikte Ersöz'ü kaçırmaya çalışırken çevredekiler kadının otomobile bindirilmesine engel olarak polise haber verdi.

O esnada kendisinin polis olduğunu iddia eden Bedirhan Uysal, çevredekileri uzaklaştırarak Ersöz'ün yüzüne doğru ateş açtı. Boynuna isabet eden kurşunun ardından ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. 9 gün yaşam mücadelesi veren Ersöz, hayatını kaybetti.

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Ülkü Deniz'in babası Engin Ersöz, “Olay Pazartesi Günü oldu. Pusu kurmuşlar. Nişanlısının babası kızımı almaya geliyor. O sırada saldırganlar aracın önünü kesip, kayınpederine, ‘Biz sivil polisiz, siz karışmayın’ diyorlar. Ellerinde silahla kızımı arabadan indiriyorlar. Kızımı aşağıya indirince bağrışmalar oluyor. Sesten dolayı annesi evden dışarıya çıkıyor. Bu sırada kızımı kendi araçlarına götürmeye çalışıyorlar. Kızım ellerinden kurtuluyor ancak yeniden kızımı yakalıyor. O sırada kızıma ateş ediyor. Kızım yere düşüyor. Araca binip kaçıyor. Yetkilerimizden talebimiz şahısların en ağır cezayla cezalandırılmasını istiyoruz” şeklinde konuşmuştu.