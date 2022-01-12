Eski nişanlısı canice öldürmüştü! Avukat Dilara Yıldız için acı tören

Esma MURAT - Feridun AÇIKGÖZ-Hasan YILDIRIM - Özgür EREN / İSTANBUL, Özkan ARSLAN/ANKARA (DHA)
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İstanbul'un Tuzla ilçesinde öldürülen avukat Dilara Yıldız için İstanbul Barosu önünde tören düzenlendi. Törende konuşan Yıldız'ın annesi Elvan Yıldız, 'Gerekli cezayı alsın, hiç dışarıya çıkmamasını istiyorum, ömür boyu dışarı çıkmasın istiyorum. Kızımı tehdit ediyordu' dedi. Törende konuşan İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu ise, 'Bu cinayet şimdiye kadar işlenen cinayetlerden çok farklı. Bize, dünyaya bir şeyler anlatması gereken bir cinayet. Bizler bu ülkenin bütün avukatları olarak bir kurşun yedik. Bu kez kurşunu biz yedik.' ifadelerini kullandı.
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Tuzla'da eski nişanlısı Oktay Dönmez'in öldürdüğü 29 yaşındaki avukatDilara Yıldız için Beyoğlu'nda bulunan İstanbul Barosu önünde tören düzenlendi. Dilara Yıldız'ın cenazesi saat 12.00'da İstiklal Caddesi'ndeki baro binası önüne getirildi. Törene Dilara Yıldız'ın annesi Elvan Yıldız, kız kardeşi Merve Yıldız, İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu ve meslektaşları katıldı.
“CANİ GEREKLİ CEZAYI ALSIN"
Anne Elvan Yıldız, "Benim çocuğum hiç yerine öldü. Çok ceza almasını istiyorum, oradan çıkmamasını istiyorum. Acım büyük. Acımla birlikte öfkem de çok büyük. Yavrumu boş yere öldürdü, cani.
Kadın cinayetlerini önlemeye yönelik olarak alınan önlemler şu ana kadar yapılanlardan ibaret olmamalı. Biz mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz.
Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayana kadar barolar olarak bu mücadeleye devam edeceğiz. Kadın cinayetlerinin önlenmesi adına hukukçular olarak ne yapılması gerekiyorsa yapmaya sonuna kadar devam edeceğiz" diye konuştu.
Törenin ardından Dilara Yıldız'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Samsun'un Bafra İlçesi'nin Aktekke Köyü gönderildi.
ANKARA'DA AVUKATLARDAN 'DİLARA YILDIZ' EYLEMİ
Ankara Adliyesi önünde toplanan çoğunluğu kadın avukatlar adına açıklamayı Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel yaptı. Koranel, bir meslektaşlarını kadın cinayetlerinde kaybetmenin derin üzüntüsü içine olduklarını belirterek, "Şiddet karşısında sağlam, somut, köklü adımlar atılmaması, denetim mekanizmasının olmayışı şiddeti tırmandırmaktadır. Bugün meslektaşımızın ölümü her kesimden kadının şiddetle ve ölümle burun buruna ve korumasız olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi.
Kadın cinayetlerinin toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayandığını ve kadınların var olma haklarının ellerinden alındığını ifade eden Koranel, "Devlet toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik politika üretmekle ve eşitsizliğe sebep olabilecek ayrımcı, aşağılayıcı her türlü eylem ve söylemin karşısında olmakla yükümlüdür.
Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için zihniyet değişiminin, kadına bakış açısının, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için mücadele etmek; bugün geldiğimiz noktada daha da önem kazanmaktadır" diye konuştu.
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Açıklamanın ardından avukatlar sloganlar atarak Kızılay meydanındaki baro merkezine yürüdü.