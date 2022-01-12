Esma MURAT - Feridun AÇIKGÖZ-Hasan YILDIRIM - Özgür EREN / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 12 Ocak 2022 - 13:44 |
Avukat Dilara Yıldız için acı tören
İstanbul'un Tuzla ilçesinde öldürülen avukat Dilara Yıldız için İstanbul Barosu önünde tören düzenlendi. Törende konuşan Yıldız'ın annesi Elvan Yıldız, 'Gerekli cezayı alsın, hiç dışarıya çıkmamasını istiyorum, ömür boyu dışarı çıkmasın istiyorum. Kızımı tehdit ediyordu' dedi. Törende konuşan İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu ise, 'Bu cinayet şimdiye kadar işlenen cinayetlerden çok farklı. Bize, dünyaya bir şeyler anlatması gereken bir cinayet. Bizler bu ülkenin bütün avukatları olarak bir kurşun yedik. Bu kez kurşunu biz yedik.' ifadelerini kullandı.