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Eski Milli Eğitim Bakanı Ahmet Tevfik İleri anıldı

#ANKARA#Ahmet Tevfik İleri#MEB
Eski Milli Eğitim Bakanı Ahmet Tevfik İleri anıldı

ESKİ Milli Eğitim Bakanlarından Ahmet Tevfik İleri, vefatının 60'ıncı yılında, Ankara’da ismini taşıyan İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde anıldı.

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Demokrat Parti hükümetlerinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın da arasında bulunduğu çeşitli bakanlık görevlerini üstlenen Ahmet Tevfik İleri için düzenlenen anma törenine; Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ahmet Tevfik İleri'nin torunu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ve davetliler katıldı. Yenimahalle'deki törende konuşan Bakan Yardımcısı Bilgili, "İleri, 50 yıllık bir ömrü o kadar bereketli yaşanmış ki; karşılaştığı bu zorlukları kendi değerleriyle aşmış. Kendisinin önem verdiği o değerleri, bugün yaşatıyoruz. Bu zor dönemleri bizler de ancak bu değerlerle aşabiliriz" dedi.

'KISA BİR ÖMÜRDE ÇOK GÜZEL İŞLER YAPTI'

Öğrencilerin onun ismini taşıyan bir okulda okumasının önemli bir ayrıcalık olduğunu belirten Bilgili, "Tevfik İleri, çok kısa bir ömürde çok güzel işler yaptı. İmam hatiplerin kurulması çok önemli bir adım. Ülkemizde değerlerin yaşaması açısından çok önemli işler yapmış. İmam hatipler, eğitim hayatımız açısından son derece önemli. İmam hatipler çok başarılı öğrenciler yetiştiriyor. Bu da Cumhurbaşkanı'mızın imam hatiplere özel bir önem vermesinden de kaynaklıyor" diye konuştu.

'ÖNCE İYİ İNSAN YETİŞTİRMELİYİZ'

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Ankara Valisi Vasip Şahin ise Ahmet Tevfik İleri'ye Allah'tan rahmet dileyerek, "Birçok eğitim kurumunun açılmasında, imam hatip okullarının hayata geçirilmesine önemli roller oynamış, adını altın harflerle tarihe geçirmiştir. Önce iyi insanı yetiştirmeliyiz. O insandan iyi mühendis, vatandaş, Müslüman oluyor. İnsan gibi insan olma vasfıyla yetiştirirseniz, her şeylerinde eksiklik oluyor" ifadelerini kullandı. Törende İleri için dua edildi.

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#ANKARA#Ahmet Tevfik İleri#MEB

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