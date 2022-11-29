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Eski milletvekili Sönmez için TBMM'de cenaze töreni

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#Mehmet Sönmez#TBMM#Cenaze
Eski milletvekili Sönmez için TBMMde cenaze töreni
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 13:25

Ankara'da hayatını kaybeden 15'inci dönem Hatay Milletvekili ve Cumhuriyet Senatosu üyesi Mehmet Sönmez (93) için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tören düzenlendi.

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Eski milletvekili Mehmet Sönmez, dün Ankara'da hayatını kaybetti. Sönmez için bugün TBMM'de cenaze töreni yapıldı. Törene Sönmez'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM İdare Amiri ve CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, CHP grup başkan vekilleri Özgür Özel, Engin Altay, Engin Özkoç ile milletvekilleri katıldı. Sönmez'in cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınan namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

1939'da Hatay'ın Yayladağ ilçesinde doğan Mehmet Sönmez, Bursa Eğitim Enstitüsü'nü bitirdi. Öğretmenlik ve okul müdürlüğü yapan Sönmez, 1972 yılında 15'inci dönem Hatay milletvekili seçildi. Cumhuriyet Senatosu üyeliğinde de bulunan Sönmez, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Eski milletvekili Sönmez için TBMMde cenaze töreni

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#Mehmet Sönmez#TBMM#Cenaze

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