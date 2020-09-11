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Hakan AKGÜN - DHA
Haber Giriş: 11.09.2020 - 15:38 | Son Güncelleme:

Eski kız arkadaşının çıplak fotoğraflarını paylaşan kişiye büyük şok!

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Eski kız arkadaşının çıplak fotoğraflarını paylaşan kişiye büyük şok!
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Samsun'da eski kız arkadaşının çıplak fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığı öne sürülen B.G. (33), siber polis tarafından evinde yakalandı.

İlkadım ilçesinde yaşayan B.G., iddiaya göre sosyal medya üzerinden eski kız arkadaşının çıplak fotoğraflarını paylaştı. Adı açıklanmayan genç kızın şikayeti üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Soruşturma Bürosu ekipleri harekete geçti. Yapılan kısa süreli takibin sonunda B.G., evine düzenlenen baskınla yakalanarak, gözaltına alındı.

Cep telefonu ile bilgisayarına el konulan B.G., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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