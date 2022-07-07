Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen vefat etti

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Türkmen 8 Temmuz Cuma günü İstanbul Teşvikiye Camisi’nden uğurlanacak. Türkmen, cumadan sonra kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

BÜYÜKELÇİLİK DE YAPTI

1927 yılında doğan İlter Türkmen, Galatasaray Lisesi’ni ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. 1949 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı’nda çeşitli görevler aldı. 1967 yılında Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı, 1968 yılında Atina Büyükelçiliği, 1972’de Moskova Büyükelçiliği, 1975 yılında Birleşmiş Milletler nezdinde Daimi Temsilci görevlerinde bulundu, Temmuz 1980 tarihinde Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevine (Müsteşarlık) getirildi. 12 Eylül darbesinden sonra 3 yılı aşkın süre Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. 1983 yılında Birleşmiş Milletler Cenevre Daimi Temsilcisi, 1985 yılında Birleşmiş Milletler New York Daimi Temsilcisi, 1988 yılında Paris Büyükelçisi olarak görev yaptı ve 1991 yılında emekli oldu. Türkmen’in kızı Lale Apa (64) da mart ayında hayatını kaybetmişti.

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HÜRRİYET’TEKİ KÖŞESİNDEN YAŞLILIK KOLAY DEĞİL

Hürriyet Gazetesi’nde köşe yazarlığı da yapan İlter Türkmen, 2007 yılında 80 yaşındayken kaleme aldığı “80 yaşında mutluluk” isimli yazısında şöyle demişti: “Yaşlılık tabii kolay değil. İster istemez bazı sağlık problemleriniz oluyor. Telefonda bir iş için yaşınızı sorduklarında ‘Hay Allah, benim yaşımı ne yapacaklar?’ diyorsunuz. Gençlerin size ne gözle baktığını merak ediyorsunuz. Dünyada yaşlılık ırkçılığının artmakta olduğuna ilişkin yazılar okuyunca biraz kızıyorsunuz. Şunu da itiraf etmek gerekir ki yine de ülkemizde yaşlı olmak, aile bağları hâlâ kuvvetini muhafaza ettiğinden nispeten çok daha huzurlu...”