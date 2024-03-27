Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen CNN Türk'te konuştu... CHP'deki para sayma görüntülerine tepki: Seçim bittikten sonra bu iş bitmeyecek

Haberin Devamı

Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, CNN Türk canlı yayında soruları yanıtladı. CHP'ye tepki gösteren Sevigen, para sayma görüntüleri ile ilgili "Kimse görüntülere montaj demedi, kimse paralara sahte demedi. Mekan belli, şahıslar belli. Genel Başkan ya da bu işin sorumluları oturup bu paralar buradan geldi, il binası için topladık denilseydi bu iş böyle olmazdı" ifadelerini kullandı.

İşte Sevigen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Biz bu şeyi çok kötü yönettik. Seçime 1 ay kala çıktı bu olaylar. Herkes bu işe kumpas gibi uygulama yapmaya çalıştı. Kimse görüntülere montaj demedi, kimse paralara sahte demedi. Mekan belli, şahıslar belli. Genel Başkan ya da bu işin sorumluları oturup bu paralar buradan geldi, il binası için topladık denilseydi bu iş böyle olmazdı. Olayın dışında tepeden bakan arkadaşlar CHP'yi kurum olarak yıpratmak için el birliğiyle hareket ediyor. Bu durum Özgür Özel'in de İmamoğlu'nun da umurunda değil. İmamoğlu İnşaatın Genel Müdürü ve teyzesinin oğlunun orada ne işi var. Sen partili değilsin bir şey değilsin ne işin var? O zamanlar Canan Hanım'la beraber değiller miydi? İl Başkan Yardımcısı var. Canan Hanım'ın danışmanı var. Şişli Belediye Başkan Yardımcısı var. Bütün CHP'liler var orada. Olan garibanların üzerine kalıyor.

Haberin Devamı

"SEÇİM BİTTİKTEN SONRA BU İŞ BİTMEYECEK"

Seçim bittikten sonra bu iş bitmeyecek ki. Özgür Karabat'ın milletvekilinin çakarlı arabasıyla İmamoğlu'nun teyzesinin oğluna para taşıyoruz diyorlar. Bu paralar nereden geldi, nereye gitti diye sorulmaz mı? Bu 200 milyon civarındaki para nereden gidiyor. Bir belediye başkan adayı gerçekten sormaz mı bu kadar olay çıkıyor. Çürütüyorlar, zamana yayıyorlar. İnsanlar o paraları gördüğü zaman asgari ücretle geçinen insanlar var. Benim oy verdiğim insanlar milyarlarca paraları sayarken benim 10 bin lira almam içime oturmaz mı? Ben yine asgari ücrete talibim benim seçtiklerim milyarder oluyorlar nerden geldiği belli olmayan paralarla.

"BÜYÜKŞEHİRİ KAZANSAN NE OLUR KAYBETSEN NE OLUR"

CHP gibi bir kurum çürüyor. Bu görüntüler CHP'yi çürütüyor. Büyükşehri kazansan ne olur kaybetsen ne olur. Deprem ve trafik sorunu var sadece diğerleri hallolur. Bizim belediye başkanlarımız nasıl gider? Bu sorulara cevap verilmediği müddetçe CHP çürümeye devam edecek. Kim belediye başkanı olursa olsun beni ilgilendiren halkım ve partim. Burada Özgür Bey ve Ekrem Bey'de kabahat var.