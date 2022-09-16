Eski CHP'li vekil Haluk Pekşen hayatını kaybetti

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25'inci ve 26'ncı dönem CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, bir süre önce rahatsızlanarak Bodrum'da özel hastaneye kaldırıldı. Pekşen, burada ilk tedavisinin ardından Ankara'daki hastaneye sevk edildi. Pekşen, başkentte tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haluk Pekşen için Twitter'daki hesabından yayımladığı taziye mesajında, "25 ve 26'ncı dönem Trabzon milletvekilimiz, yol arkadaşımız Haluk Pekşen’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Haluk Pekşen’e Allah'tan rahmet; ailesine, partililerimize ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.