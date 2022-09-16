Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Eski CHP'li vekil Haluk Pekşen hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#CHP#Haluk Pekşen
Eski CHPli vekil Haluk Pekşen hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2022 16:37

Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen (61), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

25'inci ve 26'ncı dönem CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, bir süre önce rahatsızlanarak Bodrum'da özel hastaneye kaldırıldı. Pekşen, burada ilk tedavisinin ardından Ankara'daki hastaneye sevk edildi. Pekşen, başkentte tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haluk Pekşen için Twitter'daki hesabından yayımladığı taziye mesajında, "25 ve 26'ncı dönem Trabzon milletvekilimiz, yol arkadaşımız Haluk Pekşen’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Haluk Pekşen’e Allah'tan rahmet; ailesine, partililerimize ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#CHP#Haluk Pekşen

BAKMADAN GEÇME!

Odana git, ağlaman bitince gel videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı | 1 SORU 6 UZMAN

'Odana git, ağlaman bitince gel' videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı? | 1 SORU 6 UZMAN

#Çocuk
Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor | 5 SORU 5 YANIT

Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor? | 5 SORU 5 YANIT

#Kral 3. Charles
Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne

Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne?

#Kraliçe 2. Elizabeth

BAKMADAN GEÇME!

Odana git, ağlaman bitince gel videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı | 1 SORU 6 UZMAN

'Odana git, ağlaman bitince gel' videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı? | 1 SORU 6 UZMAN

#Çocuk
Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor | 5 SORU 5 YANIT

Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor? | 5 SORU 5 YANIT

#Kral 3. Charles
Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne

Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne?

#Kraliçe 2. Elizabeth