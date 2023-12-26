Eski CHP'li Sevigen'den 'ortak bildiri' tepkisi

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Sevigen, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Böyle bir kararı beklemiyordum. Beklemek de mümkün değil. 12 askerimizi kaybettik, yaralılarımız var. Kolay değil... Onlar cephede savaşırken seçtiğiniz insanlar destek olsun. Bize ne oldu? CHP'yi tanıyamıyorum.

Daha önce biz de bildiri hazırlıyorduk, ayrı gayrı yok. Mühim olan o mecliste birlik olmak. Kendilerini o tarafa yönlendirmişler. DEM Parti, dünkü kongrede siz barışı sağlayamazsınız Trakya'da da Adana'da da rahat olamazsınız diye Türkiye'yi tehdit ediyor.

Orayı imzala sen kardeşim, sonra hükümete ne hesap soracaksan sorarsın. Peygamber ocağı orası, biz askeri görünce ağlardık. O çocuklar orada savaşıyor eksi 10 derecede. Bir şey istemiyorlar, Türkiye olarak bizi destekleyin istiyorlar. Eğer bu ülkenin kurucusu partinin koltuğunda oturan büyük yazık yapıyor partiye. Yalnızca demokrasilerde muhalefet vardır. Yok etmeye çalışıyorlar.

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BİRİNİN KARİYERİ İÇİN CHP'Yİ YOK ETMEYE DEĞER Mİ?

Lanetliyoruz, diyorlar. Kimi lanetliyorsun? PKK diye bir madde var mı? FETÖ de terör örgütü, DEAŞ da terör örgütü, PKK da terör örgütü. Bir İstanbul için, birinin kariyeri için CHP'yi yok etmeye değer mi ya. Özgür bey ile konuşmaya gidecek olan arkadaşlar sesleniyorum; partinizi koruyun.

SİYASETÇİ İÇİN EN KÖTÜ ŞEY KENDİ İLİNDE YUHALANMASI

Türkiye'ye rezil olduk. Bir siyaset adamı için en kötü şey kendi ilinde yuhalanmasıdır. Kendi ilinde yuhalanıyorsa sırf bu destek yüzünden işte.

Her şeye kızıyorum. CHP buraya imza atsa bu tartışma olmazdı. Ondan sonra çıkıp hesap soracaktı. Gelen gideni aratıyor. Kılıçdaroğlu olsa o bildiriye imza atardı. Bu bildiride onu aradım.

Özgür Özel 12 şehit verince Kılıçdaroğlu'na sormamıştır, Ekrem beye sormuştur. Ekrem bey eskiden her şeye karışırdı, bu kadar tartışma oluyor, Ekrem beyin neden sesi çıkmıyor? Çünkü onun seçimi var. DEM'den derman bekliyor. Seçim olmasa imza atardı. Kesinlikle atardı diye atardı diye inanıyorum. DEM'den bize fayda yok. Teröristlerin isimlerini teker teker okudu kongrede DEM parti.

CHP ile DEM Parti ittifak kuracak. Bunu açık açık yapmalılar. Kapalı kapılar arkasında yapmalılar. Sen gidip DEM'e yaklaşmayacaksın, onlar yaklaşacak. Terör örgütlerini alkışlattıklarında ben senin yanına gelmekten pişman oldum demeli. PKK terör örgütü mü değil mi? Bu kadar basit, bunu diyeceksiniz. Terör örgütü demeyeceklerse ilişkinizi keseceksiniz.

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Başkaları başka türlü milliyetçi olabilir ama biz Atatürk milliyetçisiyiz. PKK'ye terör örgütü demiyorsa çok şey kaybederiz. Meral hanımın kucağına giderler. Son zamanlarda en çok yanlış yapan Meral hanıma gitmek zorunda kalırlar.

CAN ATAKLI'YA TEPKİ

Bir arkadaş şehit babasını hedef almış. Biz ne zaman böyle olduk ya. Birlik beraberlik kaybedildi. Bir sıradan vekil olarak cumhurbaşkanına laf eder miydik, bir saygı vardı. Özgür Özel, çıkıp "benim ilimde bir şehit var nasıl bunları söylersin, otur oturduğun yerde" diyecek. Babanın içi yanıyor onun söylediklerine bakılır mı, ciğeri yanmış. Ondan daha büyük acı var mı? İsterse gelsin bana küfretsin, sesimi çıkarmam. Özgür beyin çıkıp bunlara haddini bildirmesi lazım. Biz başka ülkelere benzemeyiz.

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Bildiri vakası gibi böyle bir iki vaka daha olsun seçimi kaybederler. CHP'de büyük kavga çıkacak. Şimdi ön seçim yapmıyor, verdiği sözü tutmuyor, yala söylüyor. İmajı silindi... Şimdi en büyük kavga belediye meclis üyeliklerinden ve seçilemeyen başkan adaylarından olacak. Bir imzadan dolayı hiçbir yere katılamıyorsun. Özgür Özel kendi ilinde protesto edildi. İnsan ölür ya. Ben bütün Türkiye'de iyi karşılanıyorum.

Parti içinden de geri dönüşler var, 'biz yanlış yaptık' diyorlar. Yarısı özgür Özel'i seçmedi. Onlar da Ekrem beyin partiye karışmasına kızıyorlar.

Siyasetçilerle kavga edilmez, yarış edilir. Ulusal konularda imza atalım. Yas istiyorsanız bugün yarıya indirin bayrakları.

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Mansur Yavaş'ı ciddiye almıyor. O CHP'li değil, CHP'yi taşeron olarak kullanıyor. Ondan daha başarılı arkadaşlarımız var. Kemal beyin kendisinden olmayanlara takıntısı vardı.

Meral hanımın durduğu yer belli değil. Arkadaşlarının çoğu teker teker ayrıldı gitti. Meral hanımın gitmesi CHP'nin önünü açmış, örgütteki arkadaşlara fırsat tanımıştır.

EŞ BAŞKANLIK TARTIŞMASI

Orada hanım efendi bizimle dalga geçti. Bir tane Ekrem bey var bir de siz varsınız, diyor. Ben olsam "Siz dalga mı geçiyorsunuz?" derdim. Terk ederdim orayı. Bir şey söyleyemedi, dili tutuldu.

Belediye başkanlarının İstanbul'da ne işi var, görüşmeye geliyorlar İstanbul'a