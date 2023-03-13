Eski bakan Tanır için TBMM'de cenaze töreni

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Eski bakan Vefa Tanır, 10 Mart'ta sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Tanır için bugün TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene Tanır'ın ailesi ve yakınları ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Kumbuzoğlu, eski Meclis Başkanı Köksal Toptan, eski Maliye Bakanı Sümer Oral ve eski Devlet Bakanı Faruk Bal ile bazı milletvekilleri katıldı.

ESKİ BAKAN TÖRENDE RAHATSIZLANDI

Tanır'ın biyografisinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, dua edildi. Bu sırada eski bakanlardan Sümer Oral, rahatsızlandı. TBMM revirinde ilk müdahalesi yapılan Oral'ın tansiyonun düştüğü belirtildi. Oral daha sonra eski CHP milletvekili ve Başkent Hastanesi Başhekimi Mehmet Haberal'ın aracına binip, törenden ayrıldı.

KONYA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

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Tanır'ın cenazesi ise memleketi Konya'ya götürüldü. Cenaze, ikindi vakti Ilgın Çukur Camisi'nde kılınacak namazının ardından Ulu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 1927'de Konya'nın Ilgın ilçesinde doğan Vefa Tanır, 12, 13, 14, 15, 18 ve 19'uncu dönemde Konya'dan milletvekilli seçildi. 36 ve 39'uncu hükümet döneminde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, 38'inci hükümet döneminde Bayındırlık Bakanı, 49'uncu hükümet döneminde Orman Bakanı, 51 ve 52'nci hükümet döneminde Milli Savunma Bakanı olarak görev yapan Tanır, evli ve 2 çocuk babasıydı. (DHA)