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Eşini dinlemedi, çatıdan aşağıya düştü

#Çatı#Anten#Tekirdağ

Tekirdağ Çorlu’da televizyonunun antenini ayarlamak için 4. katın çatısına çıkan yaşlı adam, dengesini kaybederek 2. katın çatısına düşerek yaralı kurtuldu. Yaralının eşinin ise, “Çıkma o çatıya, dedim; yine de beni dinlemedi” demesi dikkat çekti.

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Olay, Havuzlar Mahallesi Ay Sokak üzerinde meydana geldi. 73 yaşındaki Mehmet Şen, televizyonu çekmediği için 4. katın çatısına anten ayarlamaya çıktı. Antenle uğraşırken bir anda dengesini kaybeden Mehmet Şen, iki katlı bir evin çatısına düştü.

Yaralı yaşlı adam, bir süre sonra balkona çamaşır asmaya çıkan bir yakını tarafından fark edildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ve polis ekiplerinin yardımıyla çatıdan indirilen yaralı yaşlı adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Eşini dinlemedi, çatıdan aşağıya düştü

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YARALININ EŞİ: ÇIKMA O ÇATIYA, DEDİM; YİNE ÇIKMIŞ

Bacağında kırıklar oluşan Şen’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili konuşan Mehmet Şen’in eşi Sebahat Şen, “Televizyon çekmiyordu. Tutturdu da çatıya çıkacağım diye. Çıkma, dedim; yine çıkmış” diye konuştu.

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#Çatı#Anten#Tekirdağ

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